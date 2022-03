Ucraina, il Comune di Genova metterà in contatto chi offre un alloggio e i profughi in arrivo - Genova 24

Genova. Il Comune di Genova sarà il punto di riferimento per i profughi ucraini che cerchino un posto dove stare e le associazioni e famiglie che offriranno loro un tetto. Lo ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci, sottolineando come la macchina dell’accoglienza sia ancora in via definizione, a margine dell’incontro di Comune e Regione con i vertici di Bper in vista della fusione con Carige.

Bucci ha parzialmente corretto il tiro rispetto alle informazioni delle ultime ore, ovvero che Tursi si sarebbe occupato di raccogliere tutti i generi di prima necessità destinati al paese sotto attacco della Russia. “Ci sarà anche un centro comunale ma al momento ci è sembrato più efficiente il sistema della raccolta capillare, anche in attesa di capire come cibo, medicinali, abiti saranno poi inviati in Ucraina – spiega – quindi daremo la possibilità a tutti, associazioni, parrocchie, reti di cittadini, di attivare i loro canali preferenziali per raccogliere e inviare i generi di prima necessità”.

I centri comunali di raccolta di prima necessità saranno tre: uno in via Fillak a Sampierdarena, uno in piazzale Kennedy alla Foce e uno a Brignole.

“Avremo invece – continua Bucci – un hub dedicato alle persone, gestito dal Comune in accordo con la prefettura, per mettere in contatto chi ha bisogno di un posto dove essere ospitato e le associazioni, enti o privati cittadini che metteranno a disposizione stanze, strutture o case. Sono molte famiglie che ci hanno dato disponibilità a ospitare i profughi a casa propria, per quanto tempo non lo sappiamo”. La sede dell’hub è ancora da definire anche se il lavoro sarà organizzato attraverso il numero verde già attivo: al numero 800 177 797.

Il sindaco non ha dati precisi sulla consistenza degli arrivi dall’Ucraina, al momento: “Non sappiamo quanti sono i profughi per ora arrivati, non credo si tratti ancora di numeri elevati e chi è arrivato ha trovato accoglienza presso al comunità ucraina”

Bucci conclude: “Insisto sul fatto che per i profughi ci vorrà non solo un aiuto pragmatico, economico, ma anche un supporto sociale per fare sì che a queste persone possa tornare il sorriso sulle labbra, bisogna fare in modo che il loro arrivo a Genova sia qualcosa di positivo, che non lo vivano come un esilio o una prigione, parliamo soprattutto di bambini o di donne i cui mariti sono finiti a combattere”.