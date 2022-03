Ucraina, il Comune di Chiavari attiva una mail per coordinare gli aiuti - Genova 24

Chiavari. Il Comune di Chiavari ha riunito, in videoconferenza nel pomeriggio di ieri, il tavolo delle famiglie con l’obiettivo di coordinare le iniziative che ogni associazione del terzo settore ha avviato e predisposto per far fronte all’emergenza ucraina.

Hanno partecipato Anpi sezione di Chiavari, Banco Farmaceutico, Famiglie per l’accoglienza, Coordinamento pedagogico dss15, Responsabile Centro Famiglia Tigullio, Caritas, Portofranco, Associazione Et Labora e Anteas.

“Ci siamo confrontati per capire come poter organizzare gli aiuti in maniera efficiente e fornire informazioni puntuali. Il Comune, attraverso i servizi sociali, farà rete e svolgerà un’azione di coordinamento delle risorse e iniziative che ogni associazione, o singolo, metterà a disposizione per aiutare il popolo ucraino. Per questo motivo, abbiamo attivato un apposito indirizzo mail, ucraina2022@comune.chiavari.ge.it, per veicolare comunicazioni chiare e condividere risposte uniformi. Interverremo, inoltre, con azioni specifiche nell’ottica di fornire principalmente servizi alla persona, tra cui attività di mediazione culturale volte a favorire l’accoglienza e integrazione dei profughi” spiega l’assessore ai servizi sociali del Comune di Chiavari, Fiammetta Maggio.

La vicesindac Silvia Stanig, ringrazia “tutti i chiavaresi che in queste ore si sono mobilitati per apportare il loro contributo e aiutare la popolazione ucraina con generi alimentari, farmaci o vestiti. Una città unita e solidale”.