Ucraina, Genova pronta ad accogliere altri 110 profughi: 40 hanno bisogno di una casa - Genova 24

Genova. Dopo la prima cinquantina di arrivi negli scorsi giorni, Genova si prepara ad accogliere altri profughi che lasciano l’Ucraina devastata dalla guerra. Oltre un centinaio di persone è in viaggio o ha raggiunto il capoluogo ligure nel weekend dove troverà sistemazione sia presso parenti e amici già residenti in zona sia nelle strutture reperite dalla Prefettura con la collaborazione degli enti locali.

Da quanto risulta al Comune, sono circa 40 finora i profughi per cui si prevede la necessità di fornire un alloggio e assistenza. La Prefettura di Genova negli scorsi giorni aveva pubblicato un bando dedicato agli operatori economici del settore, finalizzato a reperire strutture di sul territorio metropolitano, ma nel frattempo potrebbero essere attivati anche i centri di accoglienza straordinaria seguendo un meccanismo già collaudato per i migranti. Altre 10 persone con disabilità risultano sistemate temporaneamente in albergo.

La distribuzione dovrebbe essere chiarita domani dalla stessa Prefettura, che aveva chiesto disponibilità per 250 posti complessivi. La Regione, tramite le singole Arte provinciali, aveva offerto 114 alloggi di proprietà pubblica (di cui 70 a Genova) pronti a soddisfare tutte le necessità, comprese quelle dei bambini, con la possibilità di riconvertire anche la residenza Santa Dorotea di Albaro, usata di recente come struttura Covid per le dimissioni dei pazienti. Anche la Curia aveva rintracciato un centinaio di alloggi, a disposizione presso le parrocchie.

Altre 70 persone circa, tutte donne con bambini, sono partite dall’Ucraina con una carovana di tre pullman diretti a Genova in piazza della Vittoria con arrivo previsto intorno alla mezzanotte. Saranno tutti ospitati da amici e familiari residenti in Liguria. A seguire l’operazione è stato un gruppo spontaneo di genovesi in contatto con la comunità ucraina che si erano attivati anche per portare viveri e mezzi di conforto nei territori dilaniati dal conflitto.

A proposito di aiuti, è arrivato oggi a Ternopil, nell’Ucraina occidentale, il primo tir partito da Genova col materiale donato dai cittadini al centro di raccolta della Foce e alla chiesa di Santo Stefano, punto di riferimento della comunità locale. Il viaggio è durato più di due giorni. Alla guida Viktor, un camionista ucraino che stava lavorando fuori dal suo Paese quando è iniziata l’invasione russa. Ieri il veicolo aveva oltrepassato il confine e oggi finalmente i generi di prima necessità sono arrivati a destinazione.

Intanto il dipartimento nazionale della Protezione civile ha emesso un’ordinanza che specifica alcune disposizioni sanitarie. I profughi dovranno effettuare un test Covid entro 48 ore dall’ingresso in Italia e nei cinque giorni successivi saranno sottoposti ad auto-sorveglianza con obbligo di indossare mascherine Ffp2. Per muoversi potranno usare i mezzi di trasporto anche esibendo il certificato del tampone negativo, ma non sfuggiranno comunque alla normativa sul green pass.

“Al punto di ingresso – si legge nell’ordinanza – o comunque entro i cinque giorni successivi dall’ingresso devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite“. Contestualmente “è necessario procedere tempestivamente all’offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e la necessità di completare i cicli vaccinali dell’infanzia”. Fino al 31 marzo, “nelle more dell’emissione del certificato verde rafforzato”, saranno comunque autorizzati a permanere nei centri di accoglienza o nelle strutture a loro disposizione.