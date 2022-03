Ucraina, frontiere verso la chiusura: corsa contro il tempo per gli aiuti umanitari - Genova 24

Genova. Lo scenario bellico in Ucraina è in costante evoluzione e nonostante i tentativi della diplomazia e gli incontri tra le parte, sul campo si continua a combattere senza sosta. Per questo motivo il fronte degli scontri è molto dinamico e presto la triplice avanzata dell’esercito russo potrebbe completare la presa della parte est del paese.

In queste ore, però, a preoccupare sono le prime notizie riguardo una possibile chiusura delle frontiere in ingresso, oggi utilizzate dai cittadini ucraini di fare rientro nel paese magari alla guida dei tanti convogli di aiuti umanitari raccolti nei vari paesi d’Europa, tra cui quelli partiti da Genova.

“Alle 11 arriva un camion a piazzale Kennedy dove raccoglierà tutti gli aiuti e ripartirà immediatamente – sottolinea Don Giacomo da giorni impegnato nel coordinare attività di solidarietà per il popolo ucraino – Siamo in grado di riempirlo con le scorte rimaste ma chiediamo a tutti, alla spicciolata, di aggiungere alimenti a lunga scadenza e farmaci”. Il rischio è quello di rimanere bloccati in Polonia, in attesa di un ingresso nel paese sempre più difficile di ora in ora.

Oggi intanto dovrebbe arrivare l’ordinanza nazionale di protezione civile che fisserà le competenze e tutti i dettagli organizzativi. “Questo al fine di definire la capacità di azione suddivisa tra Prefetture e i dipartimenti regionali di Protezione civile, attraverso commissari individuabili nella figura di presidenti di Regione – spiega l’assessore regionale Giacomo Giampedrone -. Tutto questo diventerà operativo dopo che l’ordinanza sarà firmata e approvata. Intanto ieri abbiamo consegnato la lista del materiale già disponibile sulla base delle richieste pervenute dallo stesso dipartimento nazionale di Protezione civile, con il coinvolgimento di Alisa e di tutte le Asl”.

“Insieme alla Protezione civile regionale – ha spiegato ieri il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi -, ci siamo messi in moto coinvolgendo le aziende sanitarie e ospedaliere per dare un supporto concreto: medicinali, apparecchiature e ambulanze sono di fondamentale importanza ed è un dovere per Alisa e per le aziende del sistema sanitario regionale fare tutto il possibile per dare un aiuto reale in questo momento così drammatico per la popolazione ucraina”.