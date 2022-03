Ucraina, due consiglieri della Lega ospitano una famiglia di profughi: "Aiutiamo con ogni mezzo" - Genova 24

Genova. Tra le prime famiglie Ucraine che scappano dalla guerra, e che sono arrivate a Genova, una è stata accolta dalla capogruppo Lorella Fontana e dal vice capogruppo Davide Rossi della Lega in Comune. Si tratta di sette persone, di cui tre minori che per più di cinquanta ore hanno viaggiato con il proprio mezzo, senza cibo e acqua poiché avevano con sé solo i soldi della benzina.

“Sono arrivati a Genova grazie anche al sostegno dell’ENS, l’Ente Nazionale Sordi Onlus di Genova, che si occupa appunto di persone affette da sordità, e che io sostengo da anni, promuovendo ogni loro iniziativa a beneficio di tutti quei cittadini che chiedono aiuto” commenta il consigliere Davide Rossi.

“Dopo ore estenuanti di viaggio, sono stati provvisoriamente accolti dall’Ente, ma entro quarantotto ore verrà loro consegnato un appartamento, degno di ospitarli e confortarli al meglio” commenta la capogruppo Lorella Fontana che dopo aver salutato la numerosa famiglia, con il collega Rossi pensa a come poter pianificare al meglio il lavoro, in vista dell’arrivo di altri profughi. Infatti, nelle prossime ore arriveranno altre diciannove persone e sia Fontana che Rossi sono in contatto non solo con l’Ente Sordi, ma anche con tutti i servizi sociali, per agevolare al meglio l’arrivo delle altre persone.

“Arriveranno tramite la Romania, e ci stiamo mettendo in contatto con la Camera di Commercio Genova – Romania, con Eugen Terteleac che è referente della Romania in Italia perché il viaggio sia il più possibile breve e confortevole” commenta Rossi.

“Come Lega, assieme al Comune che immediatamente si è allertato disponendo alloggi e punti di raccolta cibo, e vestiario, siamo pronti concretamente ad aiutare con ogni mezzo a nostra disposizione tutti coloro che necessiteranno di aiuti” conclude la Capogruppo della Lega Lorella Fontana.