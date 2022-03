Ucraina, Dello Strologo: "Amaro ridursi a parlare di pace quando la guerra ormai è scoppiata" - Genova 24

Genova. Stanno facendo discutere le dichiarazioni rilasciate all’Ansa da Ariel Dello Strologo, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime comunali genovesi. Una posizione chiara e netta quella espressa dall’avvocato e presidente della comunità ebraica genovese: “Ridursi a parlare di pace quando ormai è scoppiata la guerra è un qualcosa che ci dovrebbe far amareggiare molto, per non dire incazzare. Noi dobbiamo impegnarci a costruire una società migliore proprio per evitare di ridurci come ci siamo ridotti”.

Parole che, però, per quanto misurate, non sono piaciute ad alcuni dei suoi sostenitori: Sinistra Italiana, ad esempio, e l’associazione Genova Che Osa, che avrebbero preferito una posizione pacifista tout court.

Ma vediamo cosa ha detto Dello Strologo: “Se ci concentriamo su quello che sta succedendo adesso in Ucraina la risposta è una, ovvero che non si può contrapporre la non violenza alla prepotenza della Russia e questo lo dico anche da un punto di vista personale, io ora sono qui e faccio il candidato perché 80 anni fa gli alleati hanno combattuto contro il nazismo, altrimenti io non ci sarei. Allora capisco l’appello alla non violenza, alla pace, ma è anche vero che siamo in una situazione per cui l’unica soluzione è intervenire per impedire che la situazione diventi peggiore, ormai è tardi”.

Il candidato ha spiegato il proprio punto di vista sul conflitto. “La storia sarebbe stata diversa se nel 1939 anziché l’appeasement della politica internazionale si fosse fermato Hitler – continua – quindi da questo punto di vista non me la sento di fare il pacifista per forza perché la storia mi dice che forse non è la scelta giusta, ma da un punto di vista più ampio invece posso dire che sono un pacifista a oltranza e radicale”.

“Noi abbiamo sbagliato, Genova è una città dove 20 anni fa i giovani del movimento no global hanno mandato segnali molto chiari per fare capire la direzione in cui il mondo stava andando e non sono stati ascoltati a sufficienza, prima delle violenze del G8 ci furono tre o quattro giorni di grandissimi dibattiti in cui si disse chiaro che il mondo stava andando in una direzione sbagliata, che la globalizzazione non gestita, lasciata solo al controllo delle forze economiche avrebbe portato dove siamo oggi, a società profondamente ingiuste, a sperequazione economica e a flussi enormi di migrazioni, pacifismo è lavorare perché la società si rimetta in equilibrio, in modo che tutti gli abitanti di un Paese, o nel nostro caso di una città, abbiano la sensazione di fare parte di una comunità e non di esserne esclusi”.

“Siamo convinti della buona fede di Ariel Dello Strologo e del suo indiscutibile pacifismo; tuttavia non siamo affatto d’accordo con lui sulle modalità di ricerca della Pace – dicono da Sinistra Italiana Genova – Ariel dice che non si risponde alle aggressioni con la non violenza, approvando di fatto l’invio di armi all’Ucraina; noi invece pensiamo l’esatto contrario: la pace non si persegue né si ottiene inviando armi nei teatri di guerra; la Pace va costruita con la ricerca spasmodica del dialogo, con l’utilizzo di tutti gli strumenti possibili per avvicinare le parti. La storia ci insegna che armi chiamano armi, violenza chiama violenza, nessuna guerra è mai stata fermata con la violenza”.

Anche i ragazzi di Genova Che Osa, che più volte hanno dialogato con il candidato nelle ultime settimane trovando molti punti di incontro e prospettive di collaborazione, hanno pubblicato un post su Facebook che segna una distanza su questo tema: “Caro Ariel Dello Strologo, siamo pacifisti, senza ma. Condanniamo l’aggressione e la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. Vogliamo il “cessate il fuoco” e chiediamo il ritiro delle truppe, una politica di disarmo e di neutralità attiva. Pensiamo ci voglia l’azione dell’ONU che con autorevolezza e legittimità conduca il negoziato tra le parti. Ci uniamo all’appello della Rete Italiana Pace e Disarmo e delle altre organizzazioni che hanno promosso la manifestazione “Europe for peace”.