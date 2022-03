Ucraina, Crucioli all'attacco: "Dello Strologo 'pacifinto', Bucci e Toti guerrafondai" - Genova 24

Genova. “Il Consiglio comunale ha applaudito unanimemente la decisione del Governo di inviare armi in Ucraina: dal Parlamento fino all’ultimo Comune, tutti i rappresentanti dei partiti, dal Pd alla Lega, dal M5s a Fratelli d’Italia, hanno obbedito agli ordini americani accettando il rischio di escalation militare”.

Questo il commento analisi di Mattia Crucioli, candidato sindaco della lista Uniti per la Costituzione, in risposta alle dichiarazioni delle ultime ore arrivata dalle parti politiche. “Se Bucci e Toti, come i partiti che li sostengono, sono veri guerrafondai, Ariel Dello Strologo è un vero “pacifinto” – aggiunge – con la poca coerenza che l’ha già contraddistinto nella vicenda del trasferimento dei depositi chimici, si definisce un estremista della pace ma approva l’invio di bombe, missili e altri strumenti di morte a una delle parti belligeranti. Mai come ora centrodestra e centrosinistra sono due facce della stessa medaglia, degli stessi interessi e delle medesime inettitudini».

Infine, Mattia Crucioli sottolinea la sua posizione politica: «No all’invio di armi a una delle parti in campo, sì alla neutralità del nostro Paese, come recita l’articolo 11 della Costituzione che ripudia la guerra come metodo di risoluzione dei conflitti. Dobbiamo farci promotori di negoziati, per traguardare una pace giusta».