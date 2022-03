Ucraina, chiuso il primo bando: a Genova nuovi alloggi a disposizione per 350 profughi - Genova 24

Genova. Sono circa 350 i profughi ucraini che potranno essere ospitati negli alloggi offerti in risposta al primo bando emesso dalla Prefettura di Genova per ampliare la rete dei centri di accoglienza straordinaria. Ad annunciarlo è stato il prefetto Renato Franceschelli al termine della riunione con Regione, Protezione civile, sanità regionale e Anci: “È andato meglio di quanto ci aspettassimo, ora vanno verificate le condizioni – ha spiegato – ma sono consapevole che non finirà qui. Sappiamo già che su Genova ci sono 1.200-1.300 persone, immagino che appena esaurito questo bando ne pubblicheremo un altro”. Erano 250 i posti per cui la Prefettura aveva chiesto disponibilità.

Intanto si lavora alla costituzione di uno sportello unico a Genova per tutte le esigenze dei profughi: “Abbiamo deciso di unificare nel più breve tempo possibile tutti gli sportelli cui un cittadino ucraino che vuole restare nel nostro Paese deve rivolgersi per poterlo fare in piena legalità, quindi il sistema di screening Covid, la produzione del codice Stp o del codice fiscale, il permesso di soggiorno. Domani costruiremo su questo un tavolo tecnico – ha spiegato il presidente ligure Giovanni Toti -. A Genova in parte questo si svolge già a Villa Bombrini dove ha sede il nostro principale hub, nelle altre tre province le Prefetture individueranno luoghi appositi”.

Agli alloggi trovati dalla Prefettura attraverso il primo bando si potranno aggiungere poi quelli di edilizia pubblica individuati dalla Regione nelle varie province, 114 in tutta la Liguria di cui 70 a Genova: “Sono quasi tutti pronti a essere utilizzati, ma sono le Prefetture che devono gestire chi andrà ad abitarli e in quali condizioni – ha spiegato oggi Toti -. Saranno a disposizione del sistema Cas attraverso il reperimento di un apposito gestore accreditato, cosa che faremo nei prossimi giorni in accordo col sistema delle Prefetture, così come i minori, non appena alloggiati nella loro dimora semi-permanente, dovranno essere inseriti nel sistema dell’istruzione”.

Ma si continua a cercare anche altre soluzioni per l’accoglienza temporanea, soprattutto alberghi: “Stiamo preparando un bando che spero passa uscire da domani e che ci indicherà la disponibilità di strutture per coprire il territorio ligure in maniera sufficientemente capillare”, ha spiegato l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Al momento sono a disposizione due residenze, la Santa Dorotea di Genova e la Riviera di Savona, per 150 posti complessivi. Inoltre, ha aggiunto l’assessore, “stiamo chiudendo alcuni contratti con ditte private e aziende di trasporto pubblico per poter accompagnare le persone che si presentano agli hub nelle strutture di prima accoglienza”