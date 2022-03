Ucraina, assedio a Mariupol: i cittadini saccheggiano i centri commerciali - Genova 24

Uno dei fronti più incandescenti in queste ore della guerra tra Russia e Ucraina è senza dubbio quello relativo alla a Mariupol, città portuale nel cuore del golfo del mare di Azov, a metà strada tra il Donbass e la penisola della Crimea.

Uno snodo cruciale dal punto di vista tattico, ma anche, e forse soprattutto, simbolico: la sua caduta è infatti il target numero uno per quanto riguarda la “denazificazione” dell’Ucraina voluta e dichiarata da Putin ad inizio del conflitto, visto che in questa città si è asserragliato il famigerato Battaglione Azov, formato nel 2014 dalla fusione di due gruppi paramilitari provenienti dall’eterogenea galassia dell’estrema destra ucraina. Fondato tra gli altri da Andriy Biletsky, un militante neonazista famoso per i sui crimini contro la popolazione filo-russa, il battaglione è stato impiegato in questi anni come forza repressiva delle cellule filo-Mosca, trovando in Mariupol il suo quartiere generale.

Per questo motivo l’assedio di queste ore è cruciale per le sorti anche propagandistiche della guerra. E la battaglia in questi giorni è sempre più serrata e in decisa escalation di violenza. Stando alle testimonianze che si trovano in rete e sui canali Telegram, in città regna l’incertezza e disperazione. Nessuno può uscire dalla città, mentre viveri e beni di prima necessità iniziano a scarseggiare.

E dal caos arriva il liberi tutti: notizie di queste ore ci riportano come i centri commerciali della città siano stati presi d’assalto dai cittadini che hanno iniziato a fare razzia di tutto quello che potevano prendere e mettere in sacchi, borse, carrelli e carriole d’emergenza. Nel video che alleghiamo, girato questo pomeriggio e diffuso su Telegram si vede come molte persone, di tutte le età, siano alle prese col saccheggio nel Portcity Shopping Mall già devastato da ore.

Immagini impressionanti, che nonostante non abbiano il ‘carico’ di scene cruente, risultano particolarmente angoscianti per noi: se non si sentisse il commento del parlato in russo, le immagini potrebbero essere di qualsiasi centro commerciale di una qualsiasi città europea e italiana. Con molti dei marchi che siamo abituati a vedere. Un ‘non-luogo’ come tanti e per questo familiare ma che viene attraversato dalla disperazione (e dalla follia) della guerra. Forse una immagina tra le più “vicine” a noi che abbiamo visto in questi giorni. E terribilmente futuribile.