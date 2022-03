Ucraina, arrivati in Friuli i primi sei tir dalla Liguria con farmaci e attrezzature medicali - Genova 24

Liguria. “I primi sei camion partiti stanotte da Genova con farmaci e attrezzature medicali sono arrivati al punto di raccolta nazionale in Friuli e sono in partenza per l’Ucraina”. A dirlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Grazie alla nostra protezione civile e a tutte le donne e gli uomini che si sono rimboccati le maniche per aiutare il popolo ucraino – tiene a dire il governatore ligure -. Questa è la solidarietà della Liguria. Tutto quello che accade oggi in Liguria ci tocca da vicino e siamo pronti a fare la nostra parte per aiutare un popolo che sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia”.

In questi giorni difficili per l’Ucraina, la Regione Liguria ha dato il via ad una serie di aiuti umanitari che andranno dall’ospitalità dei profughi, grazie anche all’apporto delle Arte Liguri che hanno già individuato 114 alloggi, “oltre all’aiuto importante dei nostri medici a cominciare da quello che sta arrivando dall’Istituto Pediatrico Gaslini, pronto ad accogliere i piccoli malati oncologici che arrivano dalle zone di guerra” spiega Toti.

Per la stessa causa è aperto il nuovo conto corrente di solidarietà attivato da Regione Liguria presso Banca Carige per raccogliere offerte e donazioni per l’assistenza ai profughi civili dell’Ucraina che arriveranno in Liguria. Il conto corrente è il numero 29123/80, Iban IT 94O0617501406000002912380.