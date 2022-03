Ucraina, arrivati a Genova i primi 39 profughi salvati con il pullman Amt. Piciocchi: "Pronti a un secondo viaggio" - Genova 24

Genova. Sono arrivati stamattina dopo un lungo e difficile viaggio i 39 profughi ucraini recuperati con il bus Amt partito l’otto marzo da Genova.

La missione umanitaria era stata organizzata dal Comune di Genova con la collaborazione di Amt Genova e con il supporto del console della città di Odessa Igor Mendelevich. Il bus

era partito alle 5 dell’8 marzo con destinazione Siret, in Romania, città al confine con l’Ucraina, uno dei principali snodi per i profughi in fuga dalla guerra.

“Non ricordo emozioni tanto forti come quelle che ho avuto il dono di vivere questa mattina al momento dell’arrivo del pullman del Comune di Genova con i profughi dall’Ucraina – commenta l’assessore Pietro Piciocchi – Sono due le cose che mi hanno veramente commosso: intanto questa straordinaria mobilitazione di solidarietà, tanti volontari, tutti preparati, efficienti, che hanno saputo accogliere con tanta delicatezza, bontà e tenerezza i nostri ospiti e poi questa umanità ferita, tante persone, davvero provate, stanche, molti bimbi, eppure assai cortesi e benevole nei nostri confronti”.

Piciocchi ha voluto ringraziare “gli straordinari autisti di AMT, Fabrizio Olivieri e Gheorge Stanciu, che, come volontari, hanno affrontato un viaggio veramente impegnativo e di responsabilità”.

I profughi sono stati accolti in prima battua a Struppa della GAU, “semplicemente eccezionali nella predisposizione del sistema di accoglienza” ha detto Piciocchi.

In questi primi giorni saranno distribuiti e collocati grazie all’associazione Sole e Luna, agli Emiliani di Nervi, alla Parrocchia di Quinto, alla croce verde di Quarto.

Un ringraziamento anche all'”amico Igor Mendelevich, il console a Genova della Città di Odessa, che, grazie ai suoi tanti contatti in Ucraina, si è prodigato per promuovere e gestire con noi questa iniziativa”.

E il Comune di Genova si prepara ora a organizzare un secondo viaggio