Ucraina, al mercato Campagna amica in Darsena al via la "spesa sospesa" - Genova 24

Genova. Al via la Spesa sospesa per l’Ucraina, con la possibilità per tutti i cittadini di fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini di Campagna Amica, da inviare ai civili colpiti dal conflitto, per cui purtroppo iniziano a scarseggiare le scorte alimentari, o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia.

L’iniziativa Coldiretti partirà domani, sabato 5 marzo in tutti i mercati d’Italia, ma a Genova sarà possibile partire con le donazioni già da venerdì 4 marzo presso il mercato Campagna Amica della Darsena. La raccolta proseguirà presso il mercato Campagna Amica di Bordighera sabato 5 e sabato 12 marzo, presso il mercato di piazza Matteotti giovedì 10 marzo, e presso gli stand Campagna Amica del mercato di Savona mercoledì 9.

I consumatori avranno la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore della popolazione ucraina, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di prodotti agroalimentari di qualità e a Km zero tra quelli proposti dai produttori locali Campagna Amica, con il supporto dei giovani di Coldiretti Giovani Impresa e delle donne di Coldiretti Donne Impresa. La campagna di solidarietà interesserà i farmers market in tutte le regioni (l’elenco è consultabile sul sito http://www.campagnamica.it).