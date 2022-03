Ubriaco pretende di farsi portare in stazione con l'ambulanza e picchia i poliziotti: arrestato - Genova 24

Genova. Ha scambiato l’ambulanza per un taxi, pretendendo che i militi intervenuti per soccorrerlo lo accompagnassero in stazione. Ma la serata è andata diversamente dai piani per un giovane di 25 anni residente a Massa, arrestato la scorsa notte a Genova dalla polizia per minacce e lesioni a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e ubriachezza molesta.

Tutto è iniziato in via Bari, sulle alture del centro cittadino, intorno all’una. Il giovane era in compagnia di alcuni amici che hanno chiesto per lui l’intervento di un’ambulanza perché aveva esagerato con l’alcol e si sentiva male. Ma anziché all’ospedale il 25enne ha iniziato a gridare che voleva essere accompagnato in stazione.

A quel punto, visto che stava dando in escandescenze, gli operatori del 118 hanno chiamato le forze dell’ordine. I poliziotti delle volanti, arrivati sul posto, hanno provato a calmarlo, ma lui ha sferrato un pugno a un agente e ha continuato a opporre resistenza con ulteriori minacce. Inevitabile quindi l’arresto.

Da successivi accertamenti è emerso che il giovane aveva già diversi precedenti penali per vari reati tra cui spaccio di sostanze stupefacenti.