Tursi, votato all'unanimità l'ordine del giorno M5s sui costi della benzina - Genova 24

Genova. “Passato all’unanimità nostro ordine del giorno per impegnare il sindaco e la giunta a istituire un tavolo urgente con ANCI al fine di produrre un documento che impegni il Governo a intervenire in modo permanente sui costi delle accise che pesano da anni sul caro benzina”. Lo dichiara il consigliere comunale del M5S Stefano Giordano, primo firmatario dell’Odg votato oggi a Tursi.

“L’ordine del giorno era stato osteggiato la settimana scorsa da Fratelli d’Italia, dimostrando in quell’occasione di non comprendere appieno il concetto di emergenza. Ci conforta constatare il dietrofront dei meloniani: oggi, grazie al M5S, che ha prioritariamente gli interessi delle famiglie e delle imprese genovesi, ha aggiornato l’impegnativa, contrastando in modo permanente le accise che pesano sul caro benzina”.

“Il provvedimento votato oggi aveva carattere di urgenza e non era più possibile procrastinarlo, visto che l’aumento indiscriminato dei prodotti petroliferi inciderà su tutti i beni primari e in questo momento storico drammatico Genova è la seconda città più cara d’Italia”, conclude.