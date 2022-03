Turismo accessibile, Regione partecipa al bando nazionale: in arrivo 1,3 milioni - Genova 24

Genova. La giunta regionale, su proposta degli assessori alle politiche sociali e al turismo Ilaria Cavo e Gianni Berrino, ha deliberato la partecipazione di Regione Liguria all’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità pubblicato il 10 gennaio 2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse complessive a copertura della Progettazione che Regione Liguria presenterà al ministero sono pari a 1.320.000 euro di cui 1.200.000 euro di risorse nazionali e 120.000 euro di risorse regionali.

“Vista la peculiarità della Liguria, abbiamo deciso di orientare questa misura sul turismo balneare – dichiarano congiuntamente Ilaria Cavo e Gianni Berrino- E’ un’importante opportunità che consente di usare le leve dell’inclusione in due direzioni: nell’ottica di un turismo accessibile e nell’ottica di un avvio al lavoro per le persone con disabilità. I Comuni sono ora chiamati a formulare congiuntamente progetti per l’accessibilità delle persone con disabilità alle spiagge libere e libere attrezzate, ai servizi turistici incluse le strutture ricettive. Contestualmente viene chiesta l’attivazione di tirocini per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità nei servizi turistici. Le progettualità dei Comuni verranno valutate da un’apposita commissione che privilegerà le proposte che mirano a implementare l’accessibilità nelle zone in cui è meno sviluppata. Tutto dovrà essere realizzato entro un anno e mezzo”.

Le risorse saranno così suddivise: 700.000 euro per l’implementazione di servizi per spiagge accessibili, inclusi servizi di accoglienza e accompagnamento in mare per persone disabili, acquisti dedicati come piattaforme, sedie Sand & sea, postazioni con lettini alti, sedie Job per accesso in acqua, ulteriori bagni pubblici accessibili per disabili, chioschi accessibili, collegamenti con pedane. Altri 390.000 euro saranno destinati alla realizzazione di infrastrutture per servizi della ricettività alberghiera e per l’organizzazione di servizi accessibili; 110.000 euro verranno invece impegnati per l’attivazione di tirocini lavorativi per persone con disabilità.

I comuni costieri in forma associata, e con la partecipazione degli enti del terzo settore, potranno presentare le proprie proposte progettuali entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. Con questo provvedimento si approva l’avviso pubblico ai Comuni costieri per la selezione di partner per la successiva presentazione di un progetto a valere sull’avviso pubblico nazionale per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.