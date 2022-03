Trovato un cadavere in stato di decomposizione lungo la strada tra Genova e Bargagli - Genova 24

Bargagli. Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in tarda mattinata lungo la strada provinciale 45 della Val Trebbia, al confine tra i comuni di Genova e Bargagli.

La scoperta è stata effettuata casualmente dai vigili del fuoco. I pompieri erano stati allertati intorno alle 11.00 per un albero pericolante poco più a monte di Prato, quando si sono imbattuti in una tenda a pochi metri dalla strada. All’interno c’era un corpo senza vita, deceduto probabilmente da molto tempo. Con sé non aveva documenti, quindi non è stato possibile identificarlo.

Sul posto è intervenuta la mortuaria per la rimozione del cadavere che attualmente è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini per risalire all’identità della persona deceduta e alle cause che ne hanno provocato la morte sono affidate alla polizia. A una prima osservazione il corpo non mostra segni evidenti di violenza, circostanza che farebbe escludere l’ipotesi di un delitto.