"Troppo fumo sul palco", il tenore Alvarez ferma la prima della Manon Lescaut al Carlo Felice - Genova 24

Genova. Una scenografia forse ‘troppo intensa’ con una cortina di fumo esagerata secondo il tenore. Dopo circa un quarto d’ora dall’alzata di sipario tutto si ferma: “Scusate c’è troppo fumo, non si può andare avanti”.

Questo è quanto successo questa sera al Carlo Felice di Genova, dover era in programma la prima della Manon Lescaut di Puccini. Tanta l’attesa per il pubblico, accorso numeroso per il debutto dell’opera di Puccini (con la regia di Davide Livermore), che mancava dal 2008. Passati pochi minuti il colpo di scena: dopo le prime battute della parte, durante il primo dialogo con Manon (Maria José Siri), Marcelo Álvarez, tenore nel ruolo di Renato Des Grieux, si ferma all’improvviso, dopo aver perso una battuta, come “soffocato” dal fumo scenografico legato all’arrivo di un treno a vapore. Scuse alla platea e giù il sipario.

Dopo l’applauso di supporto, rimane una pubblico basito in un silenzio “rumorosissimo” sul quale spiccano le urla di rabbia provenienti da dietro le quinte. Attimi di smarrimento per tutti, ma poi l’annuncio in sala: il pubblico è invitato ad attendere che l’opera riprenderà. E così è. Dopo una decina di minuti il sipario si alza nuovamente, e al posto di Álvarez ecco Riccardo Massi con i costumi di scena pronto a dare il via all’attesa opera. Tanto fumo e un arrostito. Anche questo è il Teatro.

Massi è stato salutato da un grande applauso a scena aperta, non previsto, dopo i primi, riusciti acuti.