Tribunale di Genova, in arrivo 5 nuovi magistrati per lo "smaltimento dell'arretrato" - Genova 24

Genova. Cinque nuovi magistrati per il tribunale di Genova, in affanno da mesi per una grave carenza di organico che si sta ripercuotendo pesantemente sulla celebrazione dei processi.

Ieri la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, acquisito il parere del Csm, ha firmato il decreto sulle piante organiche flessibili distrettuali, a supporto degli uffici giudiziari impegnati con gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato, fissati con il Pnrr.

Sono 179 i magistrati destinati alle piante organiche flessibili, uno strumento istituito dalla legge 160 del 27 dicembre 2019 per andare incontro a specifiche esigenze degli uffici giudiziari: eventi imprevedibili, smaltimento dell’arretrato, riduzione delle pendenze e sostituzione di magistrati temporaneamente assenti. Dei 179 magistrati, 125 sono destinati alle funzioni giudicanti, 54 a quelle requirenti, ripartiti nei diversi distretti di Corte d’appello, come previsto dal decreto.

A Genova i nuovi magistrati saranno 5. Secondo l’ordine degli avvocati, che qualche settimana fa in una conferenza stampa avevano lanciato l’allarme, a Genova i magistrati giudicanti mancanti, tra pensioni, malattia e richiesta di trasferimento, sarebbero ben 11.

E proprio per la carenza di organico il presidente del Tribunale di Genova in un ordine di servizio ha disposto con un ordine di servizio il differimento di 18 mesi per tutti i procedimenti considerati “minori” (come furto e ricettazione fino a 1000 euro, diffamazione, rissa e resistenza, nel caso non siano aggravate). La decisione del tribunale era stata definita dagli avvocati come un’amnistia mascherata.