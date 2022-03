Treni, i sindacati alla Regione: "Bene il trasporto merci su ferro, ma non a scapito dei lavoratori" - Genova 24

Genova. Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Ugl Fast e Orsa hanno chiesto alla Regione Liguria un incontro urgente per affrontare le problematiche relative al trasporto merci su rotaia.

I sindacati in una nota diffusa spiegano infatti che se da un lato la realizzazione delle nuove opere ferroviarie dedicate al trasporto merci, insieme alle nuove dighe e ai dragaggi portuali finanziati anche attraverso il PNRR, consentirà l’aumento dei volumi di merci in arrivo e in partenza dai tre scali liguri a beneficio dell’economia, altrettanto non si può dire per l’occupazione.

Inoltre Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Ugl Fast e Orsa hanno salutato con favore l’interesse di nuovi operatori al traffico ferroviario delle merci in Liguria, auspicando che ciò avrebbe determinato un aumento dei volumi e dei posti di lavoro, e non la semplice cannibalizzazione dei traffici del vecchio monopolista (Mercitaliarail del Gruppo FS).

E continuano: “In realtà sta accadendo altro: l’assenza di un quadro normativo adeguato permette infatti alle nuove imprese ferroviarie di offrire ai clienti tariffe più basse, semplicemente perché vengono applicati salari più bassi e condizioni di lavoro meno tutelanti”.

Infine i sindacati concludono: “In assenza di adeguate tutele per il lavoro, sulle rotaie si sta solo realizzando la traslazione dei traffici dall’ex monopolista alle nuove imprese, a discapito della qualità del lavoro. In assenza di una norma di legge che imponga lo stesso trattamento economico ai lavoratori dello stesso settore, e possibilmente gli stessi limiti orari, la concorrenza si sta fino ad oggi giocando in modo spietato sul costo del lavoro”.