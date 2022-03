Treni, da aprile tempi ridotti e più coincidenze più semplici sulla linea Genova - La Spezia - Genova 24

Genova. A partire dal prossimo 1 aprile i lavoratori pendolari che quotidianamente si spostano da Genova a La Spezia avranno la possibilità di raggiungere il capoluogo spezzino più velocemente grazie ad un minor tempo di percorrenza.

Nel dettaglio, il treno Frecciargento 8591 che da Genova Piazza Principe parte alle ore 18:40 (con arrivo a Roma Termini alle 23:00) verrà anticipato alle 18:35 (con arrivo a Roma Termini alle 22:56) così da poter dare la possibilità al RV 3281, che invece parte da Genova Brignole alle 18:45 (anziché alle 18:40), di arrivare a La Spezia Centrale alle ore 20:10 (anziché alle 20:17).

In quest’ultima località i viaggiatori, in arrivo alle ore 20:10 con treno RV 3281, troveranno l’interscambio per Pisa con il treno Regionale 19379 in partenza alle ore 20:16 con arrivo a Sarzana alle ore 20:30.

La proposta studiata prevede pertanto di anticipare la partenza del treno FA 8591 da Genova rispetto al treno RV 3281, con conseguente diminuzione del tempo di percorrenza del treno RV di 12 minuti e anticipo dell’arrivo a La Spezia di 7 minuti.

“Sono soddisfatto e contento che i tanti pendolari liguri che lavorano a Genova potranno raggiungere più velocemente La Spezia grazie all’anticipo di partenza del Frecciargento che consentirà al treno regionale di anticipare il suo arrivo di 7 minuti. Ancora una volta la regia della Regione, attraverso i tavoli di confronto che si sono svolti a Genova, è servita per raggiungere un’intesa tra Trenitalia e i comitati dei pendolari, in questo caso specifico del Levante”, dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.

Di seguito i dettagli della nuove tracce del Frecciargento 8591 e RV 3281 in vigore dal 1 aprile 2022 (visibile sui sistemi di vendita dal 12 marzo).

FA 8591:

Genova P.P. 18.35 (-5′ rispetto orario attuale)

Genova B. 18.39/41 (-6′ rispetto orario attuale)

La Spezia C.le 19.46/48 (=)

Sarzana 19.58/20.00 (=)

Massa 20.10/12 (=)

Pisa C.le 20.36/38 (=)

FI CM 21.29/31 (=)

Roma Tib. 22.47/50 (-2′ rispetto orario attuale)

Roma T.ni 22.56 (-4′ rispetto orario attuale);

RV 3281:

Genova B.le 18.45 (+5′ rispetto orario attuale)

Genova Nervi 18:57/58 (-2′ rispetto orario attuale)

Recco 19:07/08 (-2′ rispetto orario attuale)

S. Margherita 19:14/15 (-2′ rispetto orario attuale)

Rapallo 19:18/19 (-2′ rispetto orario attuale)

Chiavari 19:26/27 (-2′ rispetto orario attuale)

Sestri Levante 19:36/37 (=)

Levanto 19:51/52 (-1′ rispetto orario attuale)

Monterosso 19:56/57 (-1′ rispetto orario attuale)

Riomaggiore 20:03/04 (-4′ rispetto orario attuale)

La Spezia C. 20.10 (-7′ rispetto orario attuale).