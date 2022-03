Trasporti e depositi chimici, Dello Strologo incontra il presidente del porto: "Genova città imprigionata" - Genova 24

Genova. Il candidato sindaco del centrosinistra, Ariel Dello Strologo, ha incontrato questa mattina a palazzo San Giorgio il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale Paolo Emilio Signorini. Al termine dell’incontro privato, Dello Strologo racconta che si sono affrontati diversi temi, tra cui quello relativo ai depositi chimici e all’ipotesi di trasferimento degli impianti di Carmagnani e Superba da Multedo a ponte Somalia, nel porto di Sampierdarena.

“Con Signorini ci conosciamo da molti anni, anche perché io sono stato presidente del Porto Antico, proprio negli stessi anni in cui lui è entrato in carica. Quindi, nel tempo, abbiamo avuto molte opportunità di confronto. Questa mattina abbiamo toccato diversi punti, non solo quello dei depositi, perché a me interessava anche capire le linee generali di sviluppo che l’Autorità Portuale sta pensando per il futuro. Sono infatti vicini ad approvare il piano regolatore, rimasto inapprovato dal 2001″.

Depositi chimici

“Per quanto riguarda i depositi chimici invece sto cercando di esaminare se all’interno del porto ci sono altri luoghi seri, alternativi e credibili. E per questo sto parlando con diversi soggetti rappresentativi, a partire dal presidente dell’Autorità Portuale, con la Capitaneria di porto e anche vigili del fuoco” ribadisce Dello Strologo che, prima di candidarsi con il centrosinistra si è dimesso dal suo ruolo nel Cda di Superba.

E continua: “Le tempistiche saranno veloci, ma nel rispetto del programma di incontro che mi sono preparato. Finché non avrò terminato questo percorso non potrò dire nulla. In più sto lavorando anche con alcuni esperti che mi devono dare indicazioni precise. Spero di dare una risposta quanto prima anche perché la città se lo aspetta e soprattutto spero di trovare una soluzione credibile e alternativa”.

Trasporti, “Genova città imprigionata”

Il problema delle infrastrutture è centrale. Al momento a Genova ci sono delle questioni che possono essere risolte con una progettualità ampia e poi altre invece che sono immediate. Se si parla con chi abita e lavora a Genova, ci si rende conto che il problema più grosso è proprio quello legato agli spostamenti e ai viaggi”.

E conclude: “Ad oggi spostarsi a Milano, Savona o Roma comporta problemi e disagi che altre città non hanno. I mezzi di trasporto non sono sufficientemente collegati e poi molto spesso ci sono problemi enormi legati alla cantieristica stradale che sta creando letteralmente una gabbia, che si ripercuote sullo stile di vita e sull’economia cittadina. I genovesi non sopportano più tutto questo“.