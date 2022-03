Tragedia di via Ceppi, lunedì nella chiesa di San Benedetto i funerali di Giuseppe Frigerio e Alda Pivano - Genova 24

Genova. Dopo il via libera della procura è stata fissata per lunedì 21 marzo alle 11.45 nella chiesa di San Benedetto al porto la data dei funerali di Alda Pivano e Giuseppe Frigerio, l’anziana coppia di coniugi residente in via Ceppi di Bairolo, a San Teodoro, a Genova.

L’uomo, 95 anni, geometra in pensione, nella notte tra sabato e domenica scorsi fa aveva ucciso la moglie, 94 anni, ex insegnante, gravemente malata di Alzheimer e si era tolto la vita. Un caso di omicidio – suicidio scoperto dai familiari allertati dalla donna che si prendeva cura degli anziani insieme ai figli.

Quando sono stati trovati dai vigili del fuoco la donna era stesa sul letto con un sacchetto in testa e l’anziano marito si era tolto la vita, soffocandosi a sua volta. Ha lasciato un biglietto ai figli chiedendo scusa per il suo gesto.