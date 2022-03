Tour della città e mostra sulle donne della storia di Genova per personale infermieristico e Oss - Genova 24

Genova. In occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica e della Giornata Internazionale della Donna, l’associazione Guide Turistiche della Liguria, sezione di Genova, Terziario Donna – Confcommercio Genova e l’Accademia del Chiostro, invitano i soci di Opi Genova, Cts Oss Liguria e i loro famigliari ad una visita guidata sul tema delle “Grandi donne di Genova”, in programma, domani 5 marzo, al pomeriggio.

L’evento ha il patrocinio di Regione Liguria, del Comune di Genova e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova ed è in collaborazione con Cts Oss.

La sinergia tra le diverse realtà promotrici nasce dalla volontà di portare sempre più a conoscenza del pubblico genovese “la Sala delle Donne”, inaugurata a Palazzo Ducale il 18 giugno 2021. La sala genovese, promossa appunto da Terziario Donna – Genova, nasce da un progetto che arriva da lontano, esattamente dall’inaugurazione in Parlamento della Sala delle Donne Italiane, il 14 luglio 2016, ad onore di coloro che, come dice l’articolo 4 della Costituzione, “…hanno contribuito significativamente al progresso materiale e spirituale della società”.

La galleria genovese, spiega Luisa Cecchi Famiglietti di Terziario Donna Confcommercio “presenta 14 ritratti, illustrati con la tecnica del disegno digitale dal genovese Nicola Parrella, di personaggi femminili vissuti tra il settecento e i giorni nostri, attraverso i quali si possono conoscere molti aspetti, spesso poco noti, della storia della nostra città”.

E continua: “Sarà un piacere scoprire come donne vissute in epoche e contesti molto differenti, siano riuscite a lasciare un messaggio importante. Donne legate fra loro solo da un fil rouge, quello della determinazione, della passione e della resilienza, ancor più vincente della forza. E non a caso nella locandina della manifestazione spicca il ritratto di Luisa Massimo, oncologa pediatrica, con il suo camice, a rappresentare le donne impegnate nella Sanità”.

Nel pomeriggio del 5 marzo il percorso guidato comincerà al Piano Nobile, davanti alla Sala Liguria di Palazzo Ducale, e continuerà con una passeggiata alla scoperta, tra i caruggi e in Via Garibaldi, di luoghi vissuti da quelle e altre donne, e per raccontare le loro storie davvero appassionanti.

“Mostrare luoghi meno conosciuti al pubblico locale è proprio uno degli obiettivi della Giornata Internazionale della Guida Turistica, nata su impulso della World Federation of Tourist Guide Associations – spiega Michela Ceccarini – Si celebra ogni anno il 21 febbraio: quest’anno, tuttavia, in Italia ci saranno visite guidate gratuite, dedicate soprattutto al personale sanitario, anche nel prossimo weekend”.

E continua: “La manifestazione è sempre stata pensata come un “dono” e ora rappresenta un ringraziamento a chi, in questi anni difficili, ha operato sempre, anche in condizioni estreme, per la cura di tutti”.

“Per questo abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa – interviene Donatella Ferraris – corrisponde in pieno al sentimento con cui l’Accademia del Chiostro porta avanti da tempo concerti nelle RSA e nelle strutture ospedaliere per aiutare i residenti e far sentire ai malati che non sono soli”.

E conclude: “Quest’anno, la Giornata ha un valore allargato: di auspicio non solo per una ripartenza vera delle attività turistiche ed economiche (nonché di una definizione dell’assetto giuridico della professione, che si attende da 9 anni), ma di un legame sempre più forte tra le guide turistiche e le realtà culturali, sociali, professionali ed imprenditoriali delle città e dei territori dove operano e di cui si sono dimostrate “ambasciatrici”.