Terremoto a Genova, tre nuove scosse registrate in poche ore - Genova 24

Genova. La terra continua a tremare a Genova. Dopo la scossa di terremoto verificatasi ieri pomeriggio a Borzonasca, e avvertita praticamente in tutta la provincia di Genova, il sistema di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia questa notte e questa mattina ha registrato altre tre eventi sismici sempre nella stessa zona.

Si è trattato di tre scosse di terremoto localizzate entrambe nei pressi di Borzonasca. La prima, registrata alle 23.15 di magnitudo 2.2 e profondità di 9 chilometri, e la seconda registrata alle 1.07 della scorsa notte, di magnitudo 2.8 e con una profondità di 8 chilometri. La terza è arrivata invece questa mattina, alle 8.07, con una magnitudo di 2,4 e con la stessa profondità di 9 chilometri.

Non si registrano danni a cose e persone. Anzi, rispetto alla scossa del pomeriggio queste non sono quasi state avvertite, se non da qualche cittadino e residente del levante genovese che ha segnalato alla nostra redazione l’episodio. Nella pomeriggio di ieri, invece, la scossa di terremoto è stata avvertita da centinaia di persone in praticamente tutta la provincia di Genova e in parte dello Spezzino.

Con le tre di questa notte, salgono a quattro le scosse che in poche ore si sono verificate nella provincia di Genova, tutte praticamente nello stesso punto. Questo non è un fenomeno raro, anzi: spesso accade che i movimenti tellurici arrivino a ‘grappoli’ (anche se in questo caso non è possibile parlare di sciame sismico), come già era successo lo scorso 2020 ad aprile, quando la terra tremò alcune volte, sempre senza problemi, in Fontanabuona.