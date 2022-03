Tenta di rubare una caldaia da Leroy Merlin ma non passa inosservato: denunciato - Genova 24

Genova. La polizia ha denunciato un 27enne per tentato furto in concorso. Ieri mattina l’uomo è entrato da Leroy Merlin, insieme a un complice, per cercare di rubare una caldaia.

Come spiegato dalla polizia in una nota diffusa, i due avrebbero messo la caldaia nel carrello insieme ad altri piccoli oggetti per poi recarsi all’uscita, dove si sono divisi.

Ma mentre l’amico è andato alle casse automatiche per pagare i pochi articoli di falegnameria, il 27enne ha atteso che l’addetto alla sicurezza si distraesse per controllare lo scontrino del complice e ha oltrepassato il varco dell’uscita senza acquisti con il carrello colmo di merce.