Tecnologia e connessioni, Genova Smart City incontra le start up del territorio - Genova 24

Genova. L’Associazione Genova Smart City incontra le start up del territorio in un pomeriggio dedicato alla valorizzazione del patrimonio delle start up cittadine. Sarà presente anche il sindaco Bucci.

Appuntamento lunedì 14 marzo alle ore 16.00, presso l’Aula Doria del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, si svolgerà il primo incontro tra l’Associazione Genova Smart City e le start up genovesi.

«Connettersi con le start up è fondamentale – spiega il sindaco Bucci – Fondamentale perché la trasformazione di Genova in un’autentica Smart City, una città intelligente dove la tecnologia viene messa al servizio del cittadino, passa dalla capacità di istituzioni ed enti pubblici di incontrare, dialogare, scambiarsi opinioni con le realtà economiche e produttive più attrattive del territorio.

E continua: “Genova vuole diventare sempre di più una città connessa dove futuro, storia e tecnologia si uniscano attraverso progetti capaci di valorizzare il nostro patrimonio culturale e artistico, senza rinunciare all’aspetto dinamico e innovativo che per secoli ci ha consentito di primeggiare nel mondo”.

Lo scopo principale dell’incontro è quello di favorire la conoscenza delle numerose realtà innovative locali e di coinvolgerle direttamente nel percorso di progettazione e sviluppo di Genova, la smart city del futuro.

Le start up che parteciperanno all’evento, attive in diversi ambiti di intervento (energie rinnovabili e ambiente, digital & tecnology, turismo-cultura, industry, servizi), avranno l’occasione di presentarsi e confrontarsi sulle tematiche che principalmente contribuiscono a connotare la smart city: l’innovazione e la sperimentazione diffusa, l’attenzione ai vari aspetti della vita cittadina e la focalizzazione sui temi sociali.

In questa fase di grandi cambiamenti e di crescenti sfide globali, la collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca, si rivela essere la chiave per la costruzione di una società resiliente e sostenibile, capace di sfruttare lo sviluppo delle nuove tecnologie per migliorare la qualità della vita delle persone che la abitano.

Interventi:

• Matteo Pastorino – Prorettore al trasferimento tecnologico e al rapporto con le imprese

• Marco Bucci – Sindaco di Genova

• Daniela Boccadoro Ameri – Presidente Associazione Genova Smart City

• Alfredo Viglienzoni – Direttore Area Sviluppo Economico Comune di Genova e Vice Presidente Esecutivo Associazione Genova Smart City

• Paola Dameri – Delegata alla Smart City dell’Università degli Studi di Genova

• Franco Borasi – Membro Consiglio Direttivo Associazione Genova Smart City

• Stefano Carosio – Project Manager Associazione Genova Smart City

• Vittoria Gozzi – Vice Presidente Confindustria Genova con delega alle Startup e alla Formazione

• Matteo Gatto – Responsabile servizio nuove imprese Centro Ligure per la Produttività – Camera di Commercio di Genova

• Daniele Pallavicini – Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Genova

• Maria Nives Riggio – Vice Direttore Generale FI.L.S.E. Spa

Partner dell’iniziativa:

• Associazione Genova Smart City

• Comune di Genova

• Confcommercio Genova

• Confindustria Genova

• Camera di Commercio di Genova

• FI.L.S.E. Spa

• Università degli Studi di Genova

Per partecipare all’evento:

registrarsi al seguente link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-smart-start-289504504767

• scrivere una mail: genovasmartcity@comune.genova.it

• ingresso libero fino ad esaurimento posti

Informazioni:

Segreteria Associazione Genova Smart City – Comune di Genova

010 5575268 – genovasmartcity@comune.genova.it

Associazione Genova Smart City: incubatore virtuale e coach delle start up genovesi

Nella provincia di Genova sono censite 198 start up, le cui tematiche e le competenze possedute, sono una mappa rappresentativa degli elementi che contribuiscono a connotare la smart city: innovazione e sperimentazione diffusa, attenzione ai vari aspetti della vita cittadina, focalizzazione sui temi sociali.

Con lo scopo di valorizzare il patrimonio “start up” della città, l’Associazione Genova Smart City si pone come obiettivi di:

• definire ed attuare un progetto sistematico di recruiting delle start up genovesi per far crescere l’Associazione e renderla palestra di sperimentazione di servizi e progetti innovativi per Genova, favorendo la conoscenza delle piccole attività innovative e delle relative competenze diffuse a livello locale, ma non in grado di emergere autonomamente

• sviluppare progetti interdisciplinari nei quali le start up possano portare il loro contributo innovativo di idee e di tecnologia applicata per sviluppare servizi socialmente interessanti

• puntare a mettere in contatto il “paniere” start up (panel 200) con le principali realtà industriali della città, con la componente accademica e con la Pubblica Amministrazione

• connotare l’Associazione come una sorta di incubatore virtuale di start up, fornendo un contesto operativo utile al loro consolidamento

• selezionare idee progettuali inclusive da candidare, con il Comune come capofila, per finanziamenti in ricerca ed innovazione con la partecipazione delle start up, sotto l’egida di grandi imprese, Enti e componente accademica

Informazioni sull’Associazione Genova Smart City

L’Associazione Genova Smart City, attraverso un processo inclusivo di network tra imprese e sotto l’egida del Comune di Genova, promuove e persegue un’alta qualità della vita, attraverso lo sviluppo sostenibile, basato su innovazione e tecnologia. Sostiene la città di Genova nel processo di trasformazione verso una Smart City, attraverso un unico tavolo di confronto e progettazione, creando link tra strategie di sviluppo e opportunità di business, progetti e finanziamenti, anche attraverso il dialogo e il confronto con altre città italiane e straniere.