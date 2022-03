Teatro Carlo Felice: Luisi, Renzetti, Minasi e Filidei le nuove collaborazioni artistiche - Genova 24

Genova. “In 50 anni di carriera ho fatto il direttore principale diverse volte, ma non ho più l’età. Ho accettato l’invito del Carlo Felice di Genova perché la parola emerito mi onora e perché Genova, grazie al sovrintendente Orazi e alla bravura del direttore artistico Pierangelo Conte, abile a scritturare grandi cast, merita di tornare ai livelli che merita”. Le parole di Donato Renzetti, 72 anni da poco compiuti, maestro apprezzato a livello mondiale, durante la presentazione delle nuove collaborazioni artistiche del Teatro Carlo Felice sino al 2025, rivelano l’efficacia di un percorso che la direzione e la sovrintendenza hanno intrapreso da qualche tempo e che ha l’obiettivo di riportare il Teatro in primo piano in Italia con produzioni e proposte anche poco note, ma di risonanza internazionale. Sarà proprio Renzetti a dirigere l’opera Béatrice et Bénédict di Hector Berlioz, in prima esecuzione italiana, il prossimo autunno.

Insieme a Renzetti sono stati nominati (non riceveranno alcun emolumento per la carica, ma solo per la collaborazione artistica sulle opere) direttore onorario Fabio Luisi, direttore musicale Riccardo Minasi, compositore in residenza Francesco Filidei e nuovo direttore del coro Claudio Marino Moretti (uno degli italiani più ricercati a livello mondiale).

Renzetti, che con Genova ha avuto un rapporto intenso in passato, confessa che negli ultimi tempi la città non aveva più un’etichetta così importante. Per questo le strade tra lui e il Carlo Felice non si erano più incrociate. Dopo aver diretto Bianca e Fernando ora è impegnato con la Manon Lescaut che debutterà a fine marzo e ha saputo solo da poco cosa aveva in mente il teatro. “Il Carlo Felice deve continuare sulla linea di cercare e spaziare nel repertorio di opere non conosciute. Verrà tutto il mondo qui. Questo mancava a questo teatro e io ho bisogno di questo”. Prossimi impegni a Genova per il maestro, oltre a Berlioz, Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi. In ambito sinfonico, Renzetti proseguirà tra l’altro nel viaggio attraverso la musica italiana degli ultimi due secoli, a partire dalla “generazione dell’80”, fin dal suo prossimo concerto in cartellone a Genova il 31 marzo, che prevede l’esecuzione di Due invenzioni per archi di Bruno Bettinelli.

Anche Fabio Luisi concorda che il percorso sia quello giusto: “Una valorizzazione genovese di cui c’era bisogno da tempo”. Dopo diversi anni di assenza (il suo ultimo impegno è stato Salome di Richard Strauss nel 2016), Luisi tornerà con la direzione de Die Fledermaus di Johann Strauss nella stagione 2022-23. In ambito sinfonico, Luisi proseguirà nel ciclo dedicato alle sinfonie di Bruckner iniziato nel 2021 e che si completerà nel 2025, fin dal suo prossimo concerto in Teatro, venerdì 15 aprile 2022. In quest’occasione e nel suo secondo concerto a Genova di lunedì 25 aprile, Luisi dirigerà inoltre due composizioni di Luciano Berio, Requies e Rendering, aprendo così un percorso dedicato al compositore nativo di Oneglia, che culminerà nel 2025 nella ricorrenza del centenario della nascita.

“Una straordinaria squadra artistica che accompagnerà i genovesi nella vita sociale e culturale”, li definisce il sovrintendente Claudio Orazi, che annuncia anche collaborazioni più strette con il Conservatorio e l’Università di Genova, ma soprattutto un concorso in arrivo non appena il ministero approverà l’aumento a 258 unità: “La crescita della produttività va di pari passo con il risanamento. Abbiamo stabilizzato 40 lavoratori tra orchestra, coro e tecnici. Auspichiamo di dar vita a 26 concorsi anche per orchestra e coro”. L’obiettivo è portare a 92 i professori d’orchestra, a 60 gli artisti del coro, più 63 tecnici e 35 amministrativi.

“La scelta di Filidei come compositore residente credo sia un caso unico in Italia in questo momento − evidenzia Conte − sarà con noi per progetti internazionali. Inoltre, dopo aver ringraziato Aliberti per il prezioso contributo anche in un momento difficile per il coro, costretto a cantare distanziato e con le mascherine, abbiamo invitato un direttore di coro di esperienza internazionale richiesto in ogni dove: lavorerà a partire da giugno”.

A Filidei, apprezzato nell’apertura di stagione con il suo Sull’essere angeli, è già stata co-commissionata, assieme all’Ensemble Modern di Francoforte una composizione per soprano e orchestra. Sono inoltre in fase di definizione anche la co-commissione, assieme a Radio France di un brano per violoncello e orchestra e la coproduzione di un nuovo titolo d’opera, assieme a due tra i più rilevanti teatri d’opera del panorama internazionale. “Sono particolarmente grato per la prestigiosa opportunità che mi è data di lavorare con una équipe di primissimo livello su un progetto di residenza di ampia durata – dichiara Filidei – non è cosa comune oggi, e specialmente in Italia, l’idea di avere un compositore in residenza, mentre in ogni teatro di una certa importanza si è sempre giudicata naturale la presenza di un direttore d’orchestra e di un maestro del coro stabili, ad esempio. Se questi ruoli sono indispensabili per mantenere viva la nostra lunga tradizione musicale, per non finire in una prospettiva che rischia di ripiegarsi su se stessa, appare necessario provare nuove strade e nuove soluzioni nel mondo operistico, anche e soprattutto nella sua componente prioritaria, che resta la struttura musicale e come essa è composta, non solo interpretata. Ringrazio il Teatro Carlo Felice che ha ben presente come, in una prospettiva non limitata alla sola programmazione a stretto giro sia indispensabile lanciare nuove proposte e nuove sfide ad un pubblico che deve ritrovare il piacere della scoperta, spesso relegato alla sola mise en scene. Nel corso dei prossimi anni spero di poter lavorare non solo sulle nuove commissioni delle quali stiamo discutendo con la Direzione, ma anche sulla formazione sul repertorio contemporaneo e sulla formazione del pubblico sul territorio, attraverso incontri con i più giovani e con un pubblico non necessariamente avvezzo all’esperienza teatrale e musicale”.

L’incontro tra Roberto Minasi e il Carlo Felice è avvenuto in un momento particolare: ha diretto l’orchestra a teatro chiuso durante il Covid: “Ho trovato un organico estremamente dinamico seppur in numero ridotto e pronto a provare cose nuove. Mi sono trovato subito bene. Non mi sarei mai aspettato una proposta di questo genere, lavoro all’estero da molti anni. Vi sarà ora modo di misurarsi con maggiore libertà con l’orchestra al completo, e di esplorare tutti i repertori possibili, spaziando a ritroso e in avanti sulla linea del tempo, dal Barocco al tardo Romanticismo, al presente, di offrire alla città un ampio spettro di tutto il repertorio orchestrale, sviluppando una visione di insieme e al contempo offrendo la maggiore varietà possibile, anche all’interno di ciascun programma. In ambito operistico, inoltre, è molto stimolante per me lavorare in un contesto di cui condivido profondamente la progettualità culturale, come nel caso del comune interesse per l’opera di Felice Romani per esempio, cui ho dedicato la realizzazione di un’edizione critica di Norma”.