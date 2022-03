Tamponi e informazioni, apre a Brignole l'info point rivolto ai profughi ucraini - Genova 24

Genova. In viale Caviglia, tra la stazione Brignole e piazza della Vittoria, lato via Cadorna, è stato aperto oggi l’info point dedicato ai profughi ucraini. Ed è attivo con personale sanitario tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Si tratta di punto in cui verranno assegnati i codici Stp (straniero temporaneamente presente); saranno eseguiti i tamponi; verranno forniti eventuali dispositivi di protezione individuale e sarà distribuito materiale informativo sulla prevenzione.

guarda tutte le foto 10



Info point per profughi ucraini al via a Brignole

“Abbiamo pensato ad un info point in modo che i cittadini ucraini che arrivano sul nostro territorio possono trovare un sistema informativo per capire qual è la struttura di prima accoglienza e conoscere il sistema cas, a disposizione dello Stato italiano – spiega l’assessore regionale Giacomo Giampedrone – Oltre al tampone e all’assegnazione del codice Stp, verrà verificato anche la vaccinazione”.

E continua: “Ad oggi sono 1.084 i profughi ucraini che si sono presentate nelle strutture delle Asl liguri per effettuare il tampone e hanno chiesto di avere il tesserino sanitario temporaneo previsto. Si tratta di un numero molto alto di persone, rispetto a quanto la Protezione civile nazionale aveva preventivato”.

“Tuttavia – spiega Giampedrone – i profughi ucraini arrivati in Liguria sono in realtà molti di più di quanto calcolato. Perché in seguito a un sistema di accoglienza diffusa, molti si sono rifugiati a casa di parenti e amici senza segnalare la propria presenza. Per questo invitiamo ad auto denunciarsi così da avere un documento valido per soggiornare in Italia, sia dal punto di vista legale che sanitario”.