Taekwondo, lo splendido weekend degli atleti liguri tra Bari, Belgio e Cipro - Genova 24

Genova. Un super weekend, quello del 19 e 20 marzo, ha visto gli atleti liguri trionfare in ben quattro differenti competizioni di altissimo livello.

In programma sabato 19 e domenica 20 marzo a Bari i campionati italiani cinture rosse. La gara, aperta alle categorie Cadetti, Juniores e Seniores, ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti da tutta Italia, alla ricerca del titolo nazionale nella “Serie B” del taekwondo.

Tanti gli atleti genovesi in gara, in rappresentanza di Scuola Genova, Black Sharks e Polisportiva Città dei Ragazzi. Presenti anche due atleti della Hwasong, impegnati nella seconda tappa della gara itinerante di freestyle Thf Freestyle Italia, competizione molto spettacolare che mette in scena un mix tra figure del taekwondo, esercizi derivati dalla ginnastica artistica e complicate tecniche di rottura di tavolette.

Il medagliere ha decisamente sorriso alle società genovesi in gara, che sono rientrate dalla Puglia con un bottino di dieci medaglie e cinque titoli di nuovi campioni italiani.

Conquistano l’oro Leonardo Manzone (Città dei Ragazzi), Filippo Patri, Nicole Masala, Giulia Guglielmi e Martina Fantoni (Scuola Genova). Medaglie di bronzo per Stefano Brizzolari (Black Sharks), Daniele Masala, Martina Gambini, Giulia Pollini, Leonardo Capuana e Ginevra Delgadillo (Scuola Genova).

Nella speciale classifica per società brilla la società del maestro Fugazza, che si piazza quarta tra gli Juniores femminili e si laurea campionessa italiana tra i Cadetti femminili. Nella prova di freestyle, invece, terzo posto parziale per Filippo Di Vincenzo (Hwasong). La terza e ultima tappa della Thf Freestyle Italia si terrà a Fondi sabato 2 aprile, in concomitanza con i campionati italiani cinture nere Juniores.

Successi anche al Belgium Open, gara che assegna punti ranking mondiali svoltasi in concomitanza con i campionati nazionali di Bari. Al De Soeverein di Lommel medaglia d’argento per la genovese Lucrezia Maloberti e Riccardo Pastore (Scuola Genova) tra i Cadetti cinture nere, mentre sono di bronzo Virginia Lampis ed Emanuele Fugazza.

All’Open di Cipro a Larnaka, infine, grande successo per i ragazzi della Polisportiva Città dei Ragazzi, che hanno ottenuto un argento con Tommaso De Lilla e un bronzo con Giulia Benvenuto.

I medagliati liguri ai campionati italiani Under 15. Da sinistra, in piedi: maestro Marcato, Leonardo Manzone, Filippo Patri, Giulia Guglielmi, Nicole Masala, maestro Fugazza. In ginocchio, da sinsitra: Giulia Pollini, Martina Gambini, Daniele Masala.

Manzone, corazza rosso, porta un calcio al viso ai campionati italiani

Martina Fantoni, campionessa italiana, posa con la medaglia d’oro conquistata a Bari insieme con il maestro Park Young Ghil, presidente onorario della Federazione Italiana Taekwondo

Da sinistra: Maloberti, Lampis, Fugazza e Pastore, medagliati liguri al Belgium Open