Svincolo tra Genova Ovest e sopraelevata, ancora qualche settimana per le riduzioni di corsia - Genova 24

Genova. L’ultimo tratto della sopraelevata nel collegamento verso il casello autosradale di Genova Ovest è ridotto, da novembre 2021, a una corsia. Da qualche settimana, inoltre, anche la direzione opposta – in uscita da Genova Ovest e in direzione della strada Aldo Moro – è ridotta a un’unica corsia.

“Quali sono le previsioni concrete di ripristino del transito a doppia corsia in entrambi i sensi di marcia? Perché non si mette in atto il tanto sbandierato Modell Genova anche per un’arteria così importante per il traffico veicolare e per il porto cittadino?”.

Questa la domanda posta dal consigliere comunale Alberto Pandolfo (Pd) alla giunta comunale genovese durante il consiglio di oggi. All’articolo 54 ha risposto l’assessore alla Mobilità Matteo Campora.

“L’amministrazione sta facendo quanto è nelle sue possibilità, sappiamo che il problema è emerso a seguito di una segnalazione dei tecnici di Aspi nell’ottobre 2021 – ricorda – e che si sono subito avviati approfondimenti tecnici e si è dato incarico a Rina Engineering che ha valutato quali sarebbero state le opere per mettere in sicurezza e dare piena transitabilità”.

“I lavori sarebbero già pronti e terminati – afferma l’assessore – ma nel frattempo sono arrivate nuove linee guida del Mims che prevedono nuove lavorazioni, non previste dal progetto iniziale, quindi non abbiamo alcun pericolo strutturale ma l’adeguamento delle normative comporta altre attività”.

Il Comune di Genova procederà con queste ulteriori lavorazioni. “Pensiamo che nel giro di qualche settimana si possa procedere con gli elementi di rinforzo non previsti, certo è che questa situazione si sovrappone ad altri interventi di Aspi sul nodo genovese e sappiamo che si tratta di una situazione difficile a causa di mancate manutenzioni per troppi anni”, conclude Campora.