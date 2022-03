Svaligiata la sede della Croce Verde Pegliese: scatta la gara di solidarietà - Genova 24

Genova. Mentre le squadre erano impegnate nei servizi di soccorso, ignoti si sono introdotti negli uffici e hanno sottratto quasi 2500 euro, vale a dire il totale della cassa composta da donazioni e contributi spontanei. Questo è quanto successo la scorsa notte presso la sede della Croce Verde Pegliese, letteralmente svaligiata nel giro di pochi minuti.

“Sono andati a colpo sicuro – ci spiega Giacomo Repetto, tesoriere della croce appena terminata la denuncia dai carabinieri – abbiamo trovato il lucchetto della sede aperto con una specie di spillo, e praticamente nulla messo in disordine a parte la piccola teca dove tenevamo la cassa con le monete delle oblazioni”.

Il colpo è riuscito in pochi minuti e di fatto ha azzerato il bilancio degli ultimi mesi: “Hanno preso circa 2500 euro in monete e banconote di piccolo taglio, frutto della generosità dei tanti genovesi, e pegliesi in primis, che ci supportano da sempre”. Un episodio del genere non era mai successo alla Croce Verde: “Tanti anni che son qua e non ho mai visto nulla del genere – sottolinea Repetto – in questi mesi però molte più persone sono venute nei nostri spazi per le nostre attività di ambulatorio. Forse qualcheduno ha notato la nostra piccola cassa…“.

Ma dopo lo shock, immediata è stata la reazione: già da questa mattina è stata creata una raccolta fondi su una piattaforma on line (per chi volesse partecipare questo è il LINK) per rifondare la cassa, necessaria per sostenere le spese quotidiane della Croce, alle prese con un aumento vertiginoso dei costi del carburante. E in poche ore la gara di solidarietà ha già preso il volo.