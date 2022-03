Superbonus, Gagliardi: "Accolto mio odg per immediata applicazione di disposizioni su cessione del credito" - Genova 24

Liguria. “Sono particolarmente soddisfatta del parere favorevole che oggi il governo ha dato al mio odg con cui chiedo l’opportunità di sollecitare l’immediata e piena applicazione delle nuove disposizioni sulla cessione del credito, in modo da riattivare in modo efficace il mercato della cessione dei crediti d’imposta”. Dichiara la deputata Manuela Gagliardi.

“Questo mio odg si inserisce in una richiesta ben specifica delle categorie, soprattutto di quelle del mio territorio alla Spezia, che chiedevano al governo di intervenire sulla rigidità del sistema bancario e delle Poste nell’acquisto dei crediti – spiega Gagliardi – L’eccessiva prudenza nelle cessioni del credito da parte del sistema bancario sommata ai ritardi dell’amministrazione finanziaria, sta mettendo in serio pericolo l’esistenza di numerose imprese artigiane della filiera delle costruzioni che si sono adoperate ad anticipare ai clienti gli incentivi pubblici relativi all’ecobonus 110%“.

“Con una ripresa economica che, dopo lo stop causato dalla pandemia del Covid, vedeva una luce in fondo al tunnel e che ora e’ in parte nuovamente frenata dalla guerra tra Russia e Ucraina, è importante intervenire rapidamente per evitare che le aziende non subiscano quei contraccolpi economici che potrebbero rivelarsi fatalmente dannosi per lavoro e il territorio”, conclude.