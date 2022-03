Staglieno, mercoledì 16 marzo assemblea pubblica su nuova rimessa e park di interscambio - Genova 24

Genova. Si terrà mercoledì 16 marzo alle 18.30 alla società di mutuo soccorso Unione di via Caderiva l’assemblea pubblica sul progetto di ampliamento della rimessa Amt di Staglieno che prevede anche la costruzione di un parcheggio di interscambio su tre piani. Ad annunciarlo è il comitato di quartiere presieduto da Raffaella Capponi, che ha raccolto in queste settimane 544 adesioni di abitanti della zona. All’appuntamento sono stati invitati il sindaco Marco Bucci, gli assessori Matteo Campora, Pietro Piciocchi e Simonetta Cenci, e il presidente del Municipio Media Valbisagno Roberto D’Avolio.

La posizione del comitato, ribadita nell’incontro di ieri coi capigruppo a Tursi, è ormai chiara: “Noi non vogliamo il parcheggio di interscambio che porterebbe solo traffico, smog e toglierebbe luce e valore alle case circostanti – speiga Capponi -. Abbiamo detto che ci sono già dei parcheggi di interscambio e pertanto valorizzino quelli. Possono tranquillamente ristrutturare la rimessa per i nuovi mezzi elettrici, senza bisogno di aumentare il volume della struttura esistente. Nel progetto descrivono un ecomostro come un capolavoro architettonico contemporaneo che racchiude e concilia valori del passato con valori contemporanei, quando in realtà si tratta di una costruzione orrenda che non tiene conto dell’ambiente in cui viene inserita, che sacrifica gli abitanti sradicando i residenti con gli espropri e che toglie luce e vista agli edifici circostanti”.

Per quanto riguarda gli espropri previsti per quattro caseggiati di via Vecchia, l’assessore Campora aveva dichiarato che non ce ne saranno così come non ci saranno demolizioni. Il progetto pubblicato sul sito della Regione per la procedura di verifica dell’assoggettabilità alla Via però dice tutt’altro, in particolare l’integrazione col piano parcellare degli espropri pubblicata l’8 febbraio e tuttora leggibile online insieme a tutti gli altri documenti. Il Comune sembra quindi intenzionato a fare un passo indietro, chiedendo ai progettisti di escludere l’ampliamento ai danni delle case.

Ieri la questione è finita anche in Consiglio regionale con un’interrogazione del consigliere Pd Sergio Rossetti che ha chiesto alla Regione di chiarire se si opporrà o meno agli espropri. L’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone ha risposto che la valutazione si farà nel corso di un’eventuale procedura di Via.

“La Regione firma una cambiale in bianco al sindaco Bucci che a mezzo stampa dice che gli espropri in via Vecchia non ci saranno, mentre il progetto di Italferr, ad oggi l’unico depositato in Regione, ne dice un’altra – ha replicato Rossetti -. Di fronte a questo, la giunta, anziché prendere posizione contro gli espropri e le demolizioni, non risponde e si astiene dal dire se condivide o meno quanto prevede il progetto per la realizzazione della Rimessa di Staglieno. Così si sostiene una prassi scorretta: raccontando alla popolazione una cosa diversa rispetto a quanto scritto e previsto negli atti amministrativi. Ma se il progetto è sbagliato, come sostiene la Giunta Comunale, perché procedere con la Via?”.