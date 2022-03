Staglieno, l'assessore Campora: "Nessun esproprio in via Vecchia, il progetto deve cambiare" - Genova 24

Genova. “In relazione al progetto di riqualificazione della rimessa Staglieno, all’interno del progetto dei 4 assi, ancora una volta si precisa che il Comune non attiverà alcun esproprio su Via Vecchia. Il progetto deve escludere ogni interferenza con gli immobili privati“. Così recita una nota dell’assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora, inviata quando mancano poche ore al sit-in di protesta organizzato dai comitati della Valbisagno – e immediatamente cavalcato dai partiti d’opposizione – che include tra le ragioni del malcontento il progetto del nuovo deposito di Amt con parcheggio di interscambio su via Bobbio.

Progetto che ad oggi prevede testualmente “l’esproprio e la demolizione” di “edifici esistenti a destinazione residenziale” per la costruzione della nuova palazzina servizi destinata al personale Amt. Si tratterebbe di quattro caseggiati sul lato est di via Vecchia, dal civico 1 al civico 9, che coincidono esattamente con l’impronta della nuova rimessa, come dimostrano i documenti pubblicati sul sito della Regione per la verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale. Tra le integrazioni chieste dalla Regione e inviate dai progettisti (Italferr per Technital-Ets-Abdr) c’è anche il piano parcellare di espropri che indica chiaramente superfici, proprietari e indennità stimate.

L'area cerchiata in rosso è quella interessata dalle demolizioni

Una doccia gelata sugli abitanti di Staglieno che per settimane avevano chiesto delucidazioni al Comune senza mai ottenere un incontro. Ora i residenti di via Vecchia e strade limitrofe si sono costituiti in un comitato che conta 544 iscritti e si prefigge come primo obiettivo quello di bloccare il progetto o almeno la parte che riguarda le demolizioni. Da quanto si apprende i rappresentanti sono stati invitati a un’audizione coi capigruppo la settimana prossima.

Ma ora, dopo la diffusione dei dettagli del progetto definitivo, la giunta Bucci sembra intenzionata a rivedere i piani. Una settimana fa l’assessore Campora in consiglio comunale era stato possibilista: “I cantieri sono molto lontani, prima bisogna iniziare i lavori alle Gavette, poi tra un anno, un anno e mezzo partiremo con la rimessa di via Montaldo. Nelle prossime settimane incontreremo i privati, capiremo cosa intendono fare e decideremo insieme. È ancora possibile modificare il progetto, anche perché manca ancora quello esecutivo. I tempi ci sono, le procedure sono corrette”.

Le demolizioni potranno essere escluse durante la progettazione esecutiva che, da quanto assicura il Comune, non è ancora partita per quanto riguarda l’hub di Staglieno. A vincere l’appalto integrato, che comprenderà anche i lavori sulla rimessa delle Gavette, è stato il raggruppamento Arco Lavori-Cosedil-Gemmo con un prezzo finale di 58 milioni.