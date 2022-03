Sporcizia, cibo in cattivo stato e lavoro nero: 3 locali nel mirino dei Nas - Genova 24

Genova. I carabinieri del Nas e dell’Ispettorato del lavoro, hanno controllato bar e ristoranti etnici nel centro storico e un circolo in Sampierdarena.

Dai controlli è emerso che in un Kebab non venivano rispettate le misure igienico sanitarie e pertanto è stata effettuata una multa di mille euro.

Poi in un altro locale, un pub ristorante, è stata riscontrata la mancata elaborazione del Documento Valutazione Rischio, documento essenziale per la sicurezza dei lavoratori, nonché veniva accertata l’assunzione “in nero” di un cameriere, per cui veniva irrogata una sanzione di 11mila euro.

Infine è stato denunciato il presidente di un circolo perché all’interno del locale sono stati trovati alimenti in cattivo stato di conservazione e sequestrati ben 5 chilogrammi di prodotti alimentari di vario genere.