Spese pazze in Regione, Rixi e gli altri ex consiglieri assolti in via definitiva in Cassazione - Genova 24

Genova. La Cassazione ha assolto in via definitiva gli ex consiglieri regionali liguri coinvolti nel processo delle cosiddette spese pazze relative ai i bilanci degli anni tra il 2010 e il 2012. Inammissibile il ricorso della Procura e confermata dunque l’assoluzione in appello per Edoardo Rixi, ex capogruppo in consiglio regionale e attuale deputato e coordinatore regionale della lega, e tutti gli altri imputati che erano stati condannati in primo grado.

Le accuse erano di falso e peculato: dopo le condanne in primo grado erano arrivatele assoluzioni in appello, ora il pronunciamento del terzo grado di giudizio a seguito del ricorso presentato dalla Procura: gli avvocati difensori hanno sollevato le questioni di inammissibilità del ricorso, accolte dalla Cassazione che ha quindi confermato il dispositivo del secondo grado di giudizio.

“Con la conferma dell’assoluzione espressa nei precedenti gradi di giudizio, la Cassazione ribadisce la mia estraneità alle infamanti accuse di falso e peculato che ho combattuto per anni. Pur sapendo di essere innocente nel frattempo mi sono dimesso da viceministro, ho rinunciato alla poltrona da governatore e ho preferito non assumere ruoli per evitare futili critiche alla Lega e al mio operato”, commenta Rixi in una nota.

“Una vicenda – prosegue Rixi – che dovrebbe far riflettere i giustizialisti della prima ora, quelli che mi hanno chiesto subito le dimissioni: i processi si celebrano in tribunale, non in piazza. E’ la sottile differenza tra democrazia e demagogia. Ringrazio Matteo Salvini, la Lega, famiglia e amici che mi hanno fatto sentire sempre il loro sostegno. Ora guardiamo avanti, per le elezioni comunali a Genova e per le prossime politiche c’è molto da fare”.

Un abbraccio all’amico Edoardo Rixi, definitivamente assolto per la vicenda spese pazze. Dopo tante polemiche e fango gettato su di lui, giustizia è stata fatta, in tribunale e non sui giornali o sui social (chissà se qualcuno chiederà scusa). Finalmente Edoardo potrà voltare pagina e ripartire alla grande”, ha commentato Toti su Facebook.