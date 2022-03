Spese militari, Rixi (Lega): "Non sono solo armi, urgente potenziare cyber-sicurezza" - Genova 24

Liguria. “Vogliamo sollevare l’attenzione del governo sul fatto che non tanto bisogna parlare di riarmo, ma di potenziamento di tutti quegli strumenti cosiddetti ‘dual use’, ossia investimenti a scopo militare ma che si possono applicare a scopi civili”. Queste le parole di Edoardo Rixi, noto deputato ligure, ex vice ministro e coordinatore della Lega in Liguria, ospite questa mattina negli studi de La7 a “Omnibus”, in cui ha affrontato alcune tematiche relative alla cyber sicurezza, all’interno del dibattito in trasmissione.

E continua: “Sulla cyber-security per esempio contro gli hacker, tema portato all’attenzione dal grave attacco subito da Trenitalia nelle ultime ore che ha danneggiato per alcune ore il nostro sistema di trasporti su ferro. Oggi abbiamo dei sistemi poco sicuri e ci potremmo trovare in una situazione di grave difficoltà visto che abbiamo informatizzato tutto. La necessità di sicurezza nazionale in quel campo è urgente”.

Nell’affrontare l’opportunità o meno dell’aumento delle spese degli armamenti e di quel 2% di cui a livello politico molto si sta discutendo in queste ore (un tema che sta mandando in fibrillazione la maggioranza di Draghi), Rixi ha posto come esempio l’attacco russo al sistema informatico di Ferrovie dello Stato; attacco che ha mandato in tilt tutto il sistema di bigliettazione anche nei punti self service e spinto l’azienda a chiudere il sistema informatico per difendersi dall’attacco.

È l’esempio di quali settori, non necessariamente quindi armi, andrebbero potenziati all’interno del capitolo delle spese militari. Ma sulla matrice dell’attacco Ferrovie dello stato butta acqua sul fuoco, minimizza e non conferma la responsabilità e paternità russa dell’attacco informatico. “Non ci risulta un’ informazione confermata. Ferrovie dello Stato sta lavorando in stretta collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e con la polizia di stato e, allo stato attuale non sussistono elementi che consentano di risalire all’origine e alla nazionalità dell’attacco informatico”, precisano da ferrovie.

E a proposito della notizia apparsa sul sito Ferrovie.info che ricondurrebbe l’attacco informatico ad hacker russi, Ferrovie chiarisce che il sito non è un sito ufficiale, ma di appassionati ferroviari.

Una vicenda con tanti contorni ancora da chiarire, ma la cybersicurezza resta sicuramente una pagina aperta in quello che costituisce sicuramente un campo da tenere sotto osservazione costante perché gli attacchi hanno una forte potenzialità distruttiva, possono mandare in tilt i sistemi informatici di enti e istituzioni, con imprevedibili conseguenze e danni.