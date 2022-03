Spesa, nei supermercati genovesi continua la corsa alle scorte tra psicosi e “problemi tecnici” sugli scaffali - Genova 24

Genova. I consumatori genovesi, e non solo loro, sono alle prese con una condizione schizofrenica. Da una parte i gruppi della grande distribuzione organizzata che invitano alla calma e bollano come “psicosi ingiustificata” la paura di restare senza determinati generi alimentari, dall’altra l’immagine replicata in diversi supermercati di scaffali mezzi vuoti se si parla di farina e olio di semi, specialmente nei quartieri di periferia, specialmente nei grandi centri commerciali o in alcuni discount.

“Alcune referenze non sono al momento disponibili per alcuni problemi tecnici, ci scusiamo per il disagio” si leggeva nelle ultime ore, ad esempio, su alcuni cartelli affissi davanti agli scaffali dell’Ipercoop di Bolzaneto. Non sappiamo se oggi i problemi tecnici siano stati risolti ma alcuni prodotti, in alcuni negozi, risultano effettivamente introvabili. All’inizio della settimana presso l’Esselunga di via Piave era stato stabilito un limite massimo di due litri di olio di semi acquistabili da parte di ciascun cliente. Lettori ci riferiscono di farina di quasi ogni genere esaurita in diversi Lidl (Begato, Cornigliano) e Carrefour (Bolzaneto). Per fare solo alcuni esempi.

La situazione, dicevamo varia di ora in ora e di quartiere in quartiere, se non addirittura da punto vendita a punto vendita. In alcuni supermercati i prodotti “rari” sono non solo presenti ma addirittura venduti con sconti e offerte. Ma una cosa è certa, i consumatori sono spaesati: la carenza è apparente e ci troviamo di fronte a strategie di marketing oppure ci sono davvero dei possibili problemi all’orizzonte? D’altronde anche il premier Mario Draghi ha affermato che non siamo ancora in condizioni di procedere con logiche di razionamenti ma se il conflitto nell’Est Europa dovesse proseguire dovremo essere pronti a farlo.

Scarsa comunicazione. Sui social network delle varie catene, d’altronde, non si trova traccia di inviti alla razionalità o di spiegazioni chiare sul perché alcuni prodotti stanno già apparentemente scarseggiando. Alcuni addetti ai lavori, in via informale, spiegano che si tratta spesso di problemi legati alle turnazioni: di solito il ripristino dei prodotti avviene a fine giornata ma in questi giorni, visto l’afflusso superiore alla media, è necessario ricorrere al magazzino prima del solito e magari non c’è un addetto a disposizione.

Aumenti fino al 100%. Altro elemento fattivo che sta inducendo i genovesi a fare scorta, non solo di farina o olio di semi – il core business dell’export alimentare ucraino – ma anche di altri prodotti di prima necessità (caffé, zucchero, carta igienica) è la prospettiva di un ulteriore aumento dei prezzi al consumo, in alcuni casi del 100%. Difficoltà nei trasporti, costo dei carburanti e dell’energia, gli effetti del recente decreto del governo che si vedranno solo tra qualche settimana: ecco perché le (poche) rassicurazioni non si stanno rivelando sufficienti a bloccare la corsa alla spesa e questo fine settimana potrebbe segnare un ulteriore record alle casse.

Contrazione dei consumi. Secondo uno studio di Confesercenti sulla base di un sondaggio Ipsos, quasi un italiano su due valuta di fare scorte dei beni primari – in particolare quelli alimentari – per paura di un boom dei prezzi o di un’interruzione delle forniture. Inoltre 8 italiani su 10, per fare fronte alle stangate delle utenze e dell’energia, dimezzeranno il budget destinato alle voci di spesa non essenziali, in particolare consumi in ristoranti e bar, viaggi e abbigliamento. Patrizia De Luise, genovese, presidente di Confesercenti nazionale stima “a livello nazionale ridotti consumi per 54 miliardi”.

Inflazione su. A completare il quadro, già non roseo, le dinamiche dell’inflazione, per la quale Confcommercio a marzo stima un +0,6% su febbraio, con un incremento previsto su base annua del 6,1%. Rilevanti gli effetti sulla spesa delle famiglie che, a parità di consumi obbligati, spenderanno in media 1.220 in più all’anno per luce e gas, 320 euro per carburanti, 286 euro per alimentari e altri beni essenziali.