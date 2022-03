Spaccare tutto con un piede di porco e musica a palla: in arrivo la prima rage room di Genova - Genova 24

Genova. Mezz’ora di tempo per spaccare bicchieri, piatti, bottiglie ed elettrodomestici con un piede di porco in mano e musica a palla, per sfogarsi e ritornare alla realtà più distesi. Questa è il senso della rage room, la stanza della rabbia, dove chiunque può sfogarsi distruggendo oggetti di tutti i tipi in sicurezza e che è come fenomeno commerciale in questi ultimi anni in tante parti del mondo.

E da sabato 12 marzo sarà anche a Genova. Apre, infatti, domani a Bolzaneto la prima rage room della Liguria, proponendo ai clienti tre tipologie di pacchetti in base alla quantità di cose da devastare con il piede di porco. Si parte dall’offerta basic, trenta euro per 15 minuti di devastazione con 20 bicchieri e piatti e un oggetto come un elettrodomestico, per arrivare al premium con 40 oggetti generici e 3 di medie dimensioni, da polverizzare sempre in un quarto d’ora.

“Quante volte ti capita di voler gridare per esternare la debolezza di un momento? E quante volte vorresti sfogare delusione, collera e frustrazione, ma il contesto ti impedisce di farlo? – si legge nel disclaimer del sito della Ager Games, responsabile dello spazio genovese – Noi ti permettiamo di eliminare questa barriera artificiosa e dar sfogo ad uno dei tuoi istinti primordiali, la madre dei 7 vizi capitali: l’ira! Una sala attrezzata e insonorizzata, un set di oggetti da distruggere, un piede di porco, protezioni personali e la tua musica preferita. 15 minuti di trattamento rivitalizzante a 180 battiti al minuto ed un video da poter condividere e rivedere”