"Sono positivo al Covid", la campagna di Ariel Dello Strologo per un po' sarà in smart working - Genova 24

Genova. “Ho fatto il test e ahimé ho visto comparire le due righette, pur asintomatico sono perciò positivo al Covid… ho anche una campagna elettorale in corso”. Con un messaggio su Facebook e con un comunicato stampa ufficiale Ariel Dello Strologo, candidato del centrosinistra alle prossime elezioni comunali, annuncia di essere risultato positivo al virus.

“Come previsto dalla legge resterò in isolamento per qualche giorno. Cercherò di rispettare l’agenda con videocall e incontri a distanza”, scrive, taggando tutti i partiti che lo sostengono.

“Ringrazio intanto tutti quelli che mi hanno manifestato pensieri ed attenzione, chiedendo loro di starmi vicino (ma non troppo) continuando la loro militanza per la Genova che vogliamo creare nel prossimo futuro”, conclude.

Oggi Ariel Dello Strologo avrebbe dovuto presenziare all’assemblea pubblica con gli abitanti di Staglieno sul tema della nuova autorimessa. Da ricalendarizzare o ricalibrare in altri formati anche i prossimi appuntamenti. Domani era prevista, e dovrebbe essere mantenuta, la riunione di coalizione sulle candidature nei municipi.

“Nei prossimi giorni onorerò gli appuntamenti che sarà possibile gestire da remoto, fino a quando, al più presto, potrò tornare sul territorio.Sarà un tempo prezioso che sfrutterò al meglio, per approfondire ricerche e temi da restituire alla città, insieme con tutto l’apparato della campagna elettorale. Continuiamo a lavorare per Genova e per i cittadini e le cittadine”, si legge nella nota stampa.