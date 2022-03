Sollevamento pesi, Sonia Parlanti bronzo ai campionati europei Master - Genova 24

Chiavari. Sonia Parlanti, atleta della Heart of Steel di Roma e allenatrice della Chiavari Powerlifting, si è aggiudicata il terzo posto ai campionati europei Master di powerlifting tenutisi sabato scorso a Vilnius. Giunta in Lituania nella schiera della nazionale azzurra per la categoria -52 kg, Parlanti, oltre al bronzo totale, ha conquistato anche l’argento nella panca piana, con 62,5 kg sollevati, e il bronzo nello stacco da terra, con 125 kg.

La convocazione di Parlanti in nazionale è arrivata dopo un intenso percorso da atleta e da allenatrice, attiva da anni nel powerlifting a Chiavari.

“Fino all’ultimo momento non ero sicura di poter partecipare a questo europeo, vista la guerra in Ucraina – racconta Sonia -. La Lituania è al confine con la Bielorussia e la Polonia e le notizie ogni giorno non erano incoraggianti. Tuttavia siamo partiti lo stesso con il mio allenatore Simone Sanasi e l’assistente e allenatrice Chiara Burchi. Nonostante tutto ci siamo portati a casa un bel risultato. La gara è stata impegnativa, di altissimo livello, e per questo voglio dire che sono orgogliosa di fare parte della nazionale italiana di Powerlifting che in tutto l’europeo si è dimostrata la più forte della competizione”.

Sonia Parlanti, Simone Sanasi, Chiara Burchi

Sonia Parlanti e Simone Sanasi

Il podio

La nazionale italiana