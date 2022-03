Sicurezza sul lavoro, in Liguria arriva un numero verde per segnalare le violazioni nei cantieri - Genova 24

Genova. Un numero verde gratuito per segnalare in anonimato inadempienze e violazioni delle norme di sicurezza nei cantieri edili. È l’idea lanciata dalla Filca Cisl Liguria per tentare di invertire la drammatica tendenza degli infortuni sul lavoro: una sponda offerta direttamente ai lavoratori esposti ai rischi, mettendoli però al riparo da possibili ritorsioni da parte delle aziende.

Il servizio si chiama “SOS Sicurezza” ed è in funzione da lunedì scorso in tutta la Liguria. Il numero da chiamare, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, è 800.222.420, totalmente gratuito. I lavoratori – o chiunque fosse a conoscenza di un problema di sicurezza – dovranno segnalare il cantiere ma potranno mantenere l’anonimato.

“L’idea ci è venuta perché stiamo vedendo un massiccio incremento di cantieri a Genova e in Liguria – spiega Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria -. Noi giriamo tutti i giorni per controllare i cantieri, ma non possiamo essere ovunque. La Procura ha istituito un pool apposito, ma non basta. Quindi vogliamo sensibilizzare gli stessi lavoratori, soprattutto quelli delle aziende più piccole che spesso non hanno il rappresentante per la sicurezza”. Il numero verde è gestito da due operatori della Cisl e ha già segnato qualche risultato: “Negli scorsi giorni abbiamo ricevuto 3-4 chiamate e siamo intervenuti in breve per sanare le situazioni di pericolo”.

Ma cosa succede quando arriva una segnalazione al sindacato? “I nostri tecnici si recano subito sul posto e fanno subito una rilevazione, ovviamente senza dire che qualche lavoratore ci ha chiamato – continua Tafaria -. Il primo approccio è con l’azienda e col responsabile della sicurezza. Se ci sono difficoltà ad adeguarsi alle prescrizioni, richiediamo l’intervento dei tecnici della scuola edile. Se l’inadempienza non si risolve subito facciamo una seconda visita e se l’azienda continua a violare le norme, a quel punto facciamo partire una segnalazione alla Asl”.

L’ultimo incidente mortale in ambito edile a Genova risale allo scorso 15 settembre: un operaio era precipitato da un’impalcatura perdendo subito la vita. Come accertato dagli inquirenti, aveva l’imbragatura ma non era agganciato. “È una delle cause più frequenti di infortuni letali, spesso i lavoratori non si legano anche perché è difficile lavorare in quel modo sulle impalcature – continua il sindacalista della Filca Cisl -. Per questo stiamo portando avanti un grande lavoro col tavolo permanente istituito a Genova per fare formazione mirata agli operai attraverso la scuola edile”.

Ma secondo la Filca è necessario intervenire a monte sulle imprese: “Al momento vediamo operare molte ditte fasulle, nate solo per il superbonus e destinate a sparire quando la misura sarà esaurita. Oggi per aprire un’impresa basta iscriversi in Camera di commercio. Noi diciamo che ci vogliono delle certificazioni, come avviene in altri settori in cui sono necessari almeno sei mesi di corsi di formazione”.

Ma non solo: “Da anni proponiamo una sorta di patente a punti che premi le imprese virtuose sul fronte della sicurezza e dell’applicazione dei contratti e punisca invece chi cerca di lucrare su questi aspetti: finiti i punti, la ditta deve chiudere. Ogni strumento è positivo se va verso l’obiettivo comune a tutti di potenziare la cultura della prevenzione e far capire che la sicurezza non deve essere interpretata come un costo ma come un valore aggiunto”, conclude Tafaria.