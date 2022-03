Sicurezza, Murolo lancia l'hastag #genovainsieme all'ascolto del territorio - Genova 24

Genova. Ancora notizie di aggressioni, violenza giovanile, furti… La Liguria vanta il triste record di seconda regione per vittime di genere ed ora Genova vede un aumento spropositato di reati raggiungendo una media di due rapine alla settimana.

“Ogni qual volta si riesca, con sacrifici e contro la crisi crescente, a mantenere una saracinesca aperta, a illuminare una strada con le luci di bottega, a dare vita ad una via grazie al passaggio di persone che trovano negozi pronti ad accoglierli, si fornisce anche un servizio utile per la sicurezza del quartiere. Il mio decantato e forse ormai monotono “compra locale”, a sua volta, aiuta i piccoli commercianti a sopravvivere e dunque a favorire questo circolo virtuoso…” Così Murolo di fronte alla notizia dell’arresto di uno spacciatore denunciato dai negozianti nella zona di San Fruttuoso, quartiere peraltro balzato agli onori della cronaca locale nell’ultimo periodo per aggressioni e furti da parte di giovani delinquenti.

“Ho già più volte ricordato l’importanza dei valori e dell’educazione, della formazione civica e della prevenzione per i giovani. Ma qui parliamo di cosa tutti possiamo fare: di solidarietà territoriale, tra vicini di bottega che devono essere esempio per chiunque veda svolgersi un’azione criminosa”

In questo caso però: “Non è assurdo sostenere che maggiore sicurezza sia sinonimo di aiuto ai pubblici esercizi. Dalla possibilità di nuovi e più concreti programmi di sostegno delle piccole attività da parte del Governo che non può abbandonare regioni e comuni, allo studio di specifici sgravi fiscali e sostegni per le partite iva, si arriva alla diminuzione delle chiusure e quindi al mantenimento della vitalità di ogni quartiere. E ad una solidarietà e cooperazione da parte di tutti i cittadini che divengono sentinelle e deterrenti per azioni delinquenziali”

Tutti possiamo fare qualcosa per aiutare, soprattutto la politica. Per questo Murolo ha lanciato l’hashtag #GenovaInsieme, protagonista sulla sua pagina, ma anche nelle piazze dove a breve porterà il proprio progetto “Con l’hashtag prima e con la presenza nei quartieri a breve, chiedo ai miei concittadini di farmi sapere quali siano i problemi riscontrati nella zona di appartenenza, rispetto ai servizi ed alle attività, ma pure di suggerire e proporre idee per soluzioni e nuovi progetti”

Oltre all’ascolto diretto, sarà distribuito un brevissimo questionario anonimo in cui annotare le questioni prioritarie che si vorrebbe l’amministrazione affrontasse: “Lì sarà presente anche il mio numero di telefono e l’indirizzo della sede dove trovarmi per un dialogo aperto”