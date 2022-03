Sicurezza in montagna e primo soccorso, il 9 e 10 aprile formazione al rifugio Parco Antola - Genova 24

Genova. Si terrà il 9 e 10 aprile presso il rifugio Parco Antola l’ottavo corso di rianimazione e primo soccorso in montagna organizzato dall’Associazione Centro di Formazione I.R.C. “New Life Resuscitation”, con il patrocinio di Parco Antola, Club Alpino Italiano Sezione Ligure – Genova, Comune di Propata e Istituto Cardiovascolare Camogli.

La due giorni, che avrà luogo dalle ore 14.30 del sabato alle ore 12.00 della domenica, con trattamento di mezza pensione al rifugio, sarà finalizzata ad acquisire le conoscenze di base su come agire in situazioni di emergenza nell’ambiente montano, per soccorrere un infortunato e tentare di salvare una vita mettendo in atto manovre di primo soccorso, rianimazione cardio-polmonare e con l’impiego di un defibrillatore.

Verranno inoltre impartite nozioni base di orientamento e cartografia da personale esperto nel soccorso in ambiente impervio, illustrate le corrette modalità per la chiamata al 112 e molto altro.

Il corso, con certificazione finale “BLSD e Abilitazione DAE 118 Regione Liguria” e “Attestato di primo Soccorso in Montagna”, è rivolto a tutti coloro che frequentano l’ambiente appenninico e in particolare ad istruttori, guide naturalistiche, lavoratori e sportivi in quota (runners, MTB, NW, ecc.) ma soprattutto ad escursionisti e abitanti delle frazioni montane, che possono trovarsi a dover fronteggiare un emergenza sanitaria lungo i sentieri o nei paesi più isolati.

Un corso che si è evoluto di anno in anno con prestigiose collaborazioni di esperti del settore ma anche un appuntamento ormai classico della stagione di apertura del Rifugio Parco Antola che, a 1500 metri, oltre all’ospitalità e buona cucina offre occasioni di approfondimento sui diversi temi che riguardano l’Appennino anche con la nuova gestione partita dal dicembre 2021.

Dal 2013, il Rifugio Parco Antola grazie all’Istituto Cardiovascolare Camogli, è stato dotato per primo in Liguria e nella zona delle Quattro Province, dell’apparecchiatura D.A.E. e i rifugisti sono abilitati al suo utilizzo, rendendo la struttura “rifugio cardioprotetto” nei periodi di apertura e riferimento per i soccorsi nelle valli del Parco dell’Antola e dell’Alta Val Borbera.

Il rifugio, a causa delle limitazione relative alla Peste Suina Africana, è raggiungibile solo a piedi mediante i sentieri con partenza dai paesi di Bavastrelli e Caprile in alta Val Trebbia, per cui è necessario adeguato abbigliamento e calzature da montagna.

Il corso avrà luogo anche in caso di maltempo salvo allerta meteo arancione.

L’accesso al rifugio e la partecipazione al corso è vincolata al rispetto

della vigente normativa anti Covid19.

L’iscrizione è obbligatoria entro il 4 Aprile. Costo euro 85,00 con mezza pensione al rifugio compresa. Informazioni e iscrizioni: cdf.newlife@yahoo.it – 348.49.23.702