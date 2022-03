Sicurezza, il Siap incontra l'assessore regionale Benveduti - Genova 24

Genova. Il giorno 7 marzo si è tenuto l’incontro tra il Segretario Nazionale del SIAP Roberto Traverso, che si occupa anche delle politiche sulla sicurezza del Siap Liguria e l’assessore della Regione Liguria con delega alla sicurezza Andrea Benveduti.

Incontro richiesto dal SIAP dopo l’annuncio pubblicato a gennaio del disegno di legge che modifica la normativa in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale ed in particolare sull’annunciata costituzione del Tavolo regionale per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana.

“L’assessore pur precisando che la natura del tavolo essendo esclusivamente istituzionale non consente di allargare lo stesso alle rappresentanze sindacali delle categorie interessate – spiega Traverso – si è reso assolutamente disponibile, ad aprire immediatamente un tavolo tecnico informale con i sindacati maggiormente rappresentativi per raccogliere ogni utile indicazione finalizzata a migliorare le politiche regionali sulla sicurezza”.

In particolare, aggiunge il segretario “tenendo conto dell’importante incremento del numero di personale della Polizia Locale dipendente dal Comune di Genova, riteniamo sia prioritaria l’introduzione di mirati protocolli operativi finalizzati a valorizzare le professionalità delle forze dell’ordine a disposizione valorizzando esplicitamente le proprie specifiche competenze sui vari fronti operativi, per esempio:controllo del territorio, attività investigativa, ordine pubblico, controlli amministrativi, controlli sanitari eccetera”.

Per il Siap è necessario “pianificare progettualità condivise che tengano conto delle risorse complessive a disposizione sul territorio regionale al fine di cercare di lenire le oggettive carenze di organico e strutturali che interessano, non solo la Polizia di Stato, ma anche le altre forze che dipendono dallo Stato”.

Infine “ribadiamo che potrebbe essere un importante occasione per valorizzare e coordinare adeguatamente anche quelle professionalità che, seppur al di fuori dalle scelte dei tavoli prefettizi competenti per la sicurezza e l’ordine pubblico delle province della Liguria, contribuiscono a garantire sicurezza in determinati settori lavorativi come le Guardie Giurate e gli Steward”.