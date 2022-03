Si ribalta con l'auto dopo la carambola sullo spartitraffico: ragazza soccorsa dai vigili del fuoco - Genova 24

Chiavari. Oggi i Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti in viale Kasman per un incidente stradale che ha visto coinvolto una vettura uscita di strada in maniera autonoma.

La ragazza alla guida, infatti, ha perso il controllo della vettura e dopo aver scontrato lo sparti traffico ha finito la corsa sul tetto, cappottando.

Estratta dal 118 i Vigili del fuoco hanno ribaltato la macchina e messo in sicurezza la stessa e l’area. La ragazza, oltre alla shock, non ha subito traumi importanti.