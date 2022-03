Si piazza davanti al Galliera e finge di chiedere offerte per un'associazione di volontariato: denunciato - Genova 24

Genova. Ieri mattina un 42enne, davanti all’ingresso dell’Ospedale Galliera, con dei volantini in mano, chiedeva offerte per un’associazione di volontariato che opera negli ospedali.

Si è imbattuto però in una cittadina che in passato ha realmente prestato attività di volontariato presso tale associazione e che gli ha contestato che non rientra nelle attività quella di chiedere donazioni all’esterno degli ospedali.

Così l’uomo ha zittito la donna strappandole con un gesto repentino il volantino precedentemente dato, per poi allontanarsi.

La donna ha chiamato la polizia, che ha rintracciato l’uomo e dopo le indagini lo ha denunciato per tentata truffa.