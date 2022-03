Si fingono parenti per rubare oro e denaro: arrestate truffatrici di anziani - Genova 24

Genova. Sono sempre più numerosi i casi di anziani raggirati da truffatori che si spacciano per parenti con lo scopo di impossessarsi di oro e denaro.

La truffa prende solitamente le mosse con una telefonata alle persone anziane, a cui viene fatto credere di essere un parente che richiede con urgenza denaro e gioielli per coprire spese legali in seguito a incidenti stradali o per acquistare costosi medicinali per guarire dal Covid o per pagare costose cure mediche improvvise. Nella maggior parte dei casi, gli anziani perdono la lucidità ed eseguono tutto ciò che viene detto loro.

Appreso il modus operandi, le indagini dei carabinieri, negli ultimi mesi, si sono infatti concentrate non solo sulla repressione ma anche e soprattutto sulla prevenzione del reato.

Lo scorso novembre i militari hanno fermato una 27enne, di origine polacca, in un hotel a Rapallo e dai controlli è emerso che nascondeva nelle parti intime quattro involucri contenenti oro e oltre 14mila euro in contanti. I militari poi sono quindi riusciti a rintracciare tre anziane, di età compresa tra i 75 ed 85 anni, che avevano denunciato di aver subito una truffa con la tecnica del “finto parente”. In questo caso, la 27enne era stata quindi fermata e portata nel carcere di Pontedecimo su disposizione della Procura di Genova.

Le indagini però sono proseguite e hanno consentito in questi giorni di rintracciare anche la proprietaria del quarto involucro che non era stata individuata nell’immediatezza del fermo della 27enne polacca.

La vittima era un’anziana di La Spezia che, a differenze delle altre vittime, non aveva denunciato la truffa subita, forse per imbarazzo o vergogna tipico purtroppo di chi subisce tali reati.

Nei giorni scorsi l’anziana, contattata dai militari ha confermato di aver subito la truffa a novembre, e riconosceva gli oggetti rubati, tra cui la fede nuziale.

Dalle indagini è merso inoltre che la 27enne polacca era responsabile anche di altre tre truffe messe a punto tra Genova e Savona. Per cui nei suoi confronti è stata eseguita dai carabinieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio Gip del Tribunale di Genova.

Nei tre episodi l’arrestata, supportata da complici dislocati nel paese d’origine, si era presentata presso le abitazioni delle vittime, prima a Genova, nei quartieri di Sampierdarena e San Teodoro poi a Savona, facendosi consegnare denaro contante e oro per un valore di oltre 20mila euro.

Successivamente è stata individuata un’ulteriore coppia di cittadine polacche, pedinata e tenuta sotto controllo dai militari.

Le due, dopo un breve periodo a Genova e nel Tigullio, si sono poi spostate a Verona. Lì sono state fermate proprio nel momento in cui una 91enne consegnava loro un sacchetto con tutti i suoi gioielli.

In questo caso, l’anziana era stata chiamata da un uomo che, fingendosi un poliziotto, la avvisava che il figlio era trattenuto in ufficio di polizia poiché coinvolto in un grave incidente stradale e che pertanto aveva necessità di pagare una “cauzione” per essere rilasciato.

La cittadina polacca, esecutrice materiale della truffa, è stata arrestata mentre la seconda donna veniva deferita in stato di libertà. Le due donne, che alloggiavano temporaneamente in un hotel di Verona, sono trovate in possesso di numerosi cellulari, sim card polacche e tedesche e denaro contante.