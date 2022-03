Shipping, One entra in Assagenti: il gruppo ha oltre 100 dipendenti a Genova - Genova 24

Genova. Il Consiglio di Assagenti ha accolto all’unanimità la domanda di adesione di Ocean Network Express (ONE), il player nato nel 2018 dal consolidamento delle attività di trasporto contenitori delle principali compagnie armatoriali giapponesi MOL, NYK e “K” Line.

Attualmente ONE si colloca come sesto carrier del mondo container con una flotta combinata di 208 navi e, grazie a una ampia gamma di servizi, ha supportato l’industria italiana movimentando nell’anno 2021 oltre 250.000 teu nei principali porti italiani.

Con l’Head Office a Singapore ed il Regional Head Office a Londra, ONE Italia è presente su Genova con un ufficio commerciale ed operativo che conta oltre 100 dipendenti.

Angelo Chiarlo, Country Head di ONE Italia: “Uno dei valori di ONE, è quello di fare parte del tessuto sociale dell’area dove svolgiamo il nostro business e contribuire allo sviluppo. Penso sia venuto finalmente il momento per ONE di fare parte dell’Associazione che raggruppa tutti gli operatori dello shipping a Genova, nelle loro diverse forme”.

Paolo Pessina, Presidente di Assagenti esprime soddisfazione e dà il benvenuto a nome suo e del Consiglio al nuovo associato ONE. “Siamo onorati di poter da oggi collaborare con uno dei gruppi armatoriali più importanti al mondo del trasporto marittimo. ONE costituisce per Assagenti un nuovo e fondamentale tassello nella strategia di ampliamento della compagine associativa intrapresa nell’ultimo biennio confermando come la nostra Associazione sia di fatto un punto di riferimento e di sintesi per tutto lo shipping genovese.

“Non vogliamo semplicemente essere ammessi in questa grande famiglia – conclude Angelo Chiarlo – ma intendiamo prendere parte direttamente alle attività di Assagenti, mettere a disposizione la nostra professionalità e con spirito di collaborazione, contribuire a renderla ancora più forte”.