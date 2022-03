Settimana mondiale del cervello, l'ospedale Galliera organizza webinar con gli specialisti - Genova 24

Genova.In occasione della Settimana Mondiale del Cervello, nei giorni 14, 15 e 16 marzo, l’ospedale Galliera insieme alla Società Italiana di Neurologia (SIN) terrà, per tutte le tre giornate, dalle ore 14:30 alle ore 15:30, un webinar destinato alla cittadinanza. Gli incontri tenuti dagli specialisti del Galliera nascono con l’intento di fornire informazioni pratiche sulla gestione di diverse malattie neurologiche e sulle più attuali strategie di diagnosi e cura.

Quest’anno il tema della Settimana sarà “Le Stagioni del Cervello” e proprio su questo file rouge, i medici del

Galliera spiegheranno come le malattie neurologiche possano colpire il cervello nelle diverse età, ovvero nelle diverse stagioni della vita, essendo, per esempio, le cefalee primarie, alcune forme di epilessia e la sclerosi multipla, più frequenti in età giovanile, mentre le malattie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson) e le malattie cerebrovascolari (ictus), più rappresentate nell’età più avanzata.

In considerazione dei progressi della ricerca e delle conseguenti ricadute sulle terapie nei diversi ambiti neurologici, è importante conoscere meglio queste malattie assai frequenti e, purtroppo ancora oggi gravate da elevati costi in termini di mortalità e qualità di vita.